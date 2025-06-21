伊朗仍能折磨以色列！　分析師曝「最後籌碼」：沒什麼好失去了

▲伊朗向以色列第2大城「特拉維夫市」發射導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

中東戰火持續延燒，加州「美國海軍研究所」副教授、安全分析師奧斯托瓦（Afshon Ostovar）認為，伊朗仍有能力讓以色列承受痛苦，該國的最後籌碼可能就是拖延戰術，盡可能讓宿敵付出更大代價。

奧斯瓦托認為，伊朗不會輕易屈服，可能還想要進一步延長衝突，對宿敵以色列造成更多傷害，「他們所能做的其中一件事情就是堅持下去，讓以色列為這場衝突付出更大代價。」

奧斯托瓦指出，「從伊朗的角度來看，它真的沒有什麼好失去了。它的核計畫已經化為灰燼。」伊朗在中東地區的代理人，包括加薩哈瑪斯、黎巴嫩真主黨、葉門青年運動，近年都已經被以色列襲擊削弱。伊朗的最後籌碼可能是拖延戰爭，「以色列繼續轟炸伊朗越久，伊朗也就能夠繼續轟炸以色列。」

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指控美國掩護以色列。（圖／達志影像／美聯社）



與此同時，一名伊朗高級官員反駁了以色列宣稱該國飛彈庫存減少，被迫減少發射的說法。他表示，伊朗改變了飛彈政策，以「品質」取代「數量」，與其發射大量飛彈，改用更先進的精準飛彈，打擊以色列敏感軍事與安全中心。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）20日晚間抵達土耳其，預計隔天出席伊斯蘭合作組織（OIC）峰會。他表示，在以色列發動攻擊之後，伊朗已經不知道如何信任美國，甚至指控華府「掩護」以色列的攻勢。

阿拉奇指控華府的行為是「對外交的背叛」，導致伊朗如今並不確定，是否能夠信任美國進行和談，華府官員「必須展現出他們談判解決方案的決心」，「我們得出的結論是，美國的談判實際上是為了以色列所做所為而進行的掩護。我們不知道如何再信任他們（美國）。」

阿拉奇表示，他會充分利用峰會帶來的機會，「讓伊朗人民正義且無辜的聲音被聽見」，也計畫會見土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和其他官員。