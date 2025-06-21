以伊戰爭持續加劇！　中方籲對話談判：中東不穩，天下難安

▲ 在以伊互相轟炸之際，伊朗德黑蘭失火。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著以伊戰爭持續升溫，聯合國安理會20日舉行中東局勢緊急公開會。中國常駐聯合國代表傅聰在會上表示，如果以色列和伊朗的軍事衝突，進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害，中方再次呼籲立即停火。

據《人民日報》報導，傅聰直言，以色列的行為違反國際法和國際關係準則，侵害伊朗主權和安全，破壞了區域和平穩定，中方明確譴責。中方敦促國際社會全力勸和促談，平息緊張局勢。

▲以色列北部城市塔姆拉（Tamra）遭伊朗飛彈襲擊。（圖／路透）

傅聰表示，必須立即停火止戰，武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾，「越早實現停火，造成的損失才會越小，不能坐視地區局勢，滑向未知的深淵，衝突當事人尤其以色列，應盡快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。」

他說道，必須堅持對話談判，「目前的衝突，打斷了伊朗核問題談判進程，伊朗多處核設施遭到攻擊，開創了危險先例，可能造成災難性後果，要堅定政治解決，伊朗核問題大方向不動搖，堅持透過對話談判，推動伊朗核問題，重回政治解決軌道。」

▲中國常駐聯合國代表傅聰。（圖／翻攝自微博）

他呼籲，「必須匯聚國際社會，促進和努力，中東不穩，天下難安，以伊衝突導致，中東緊張局勢，驟然升級，也對全球安全，造成嚴重衝擊，21個阿拉伯、伊斯蘭國家，發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平，中方對此完全支持，安理會作為維護國際和平，與安全的首要機構，應為此發揮更大作用，我們支持安理會及時採取必要行動。」

傅聰也表示，中方願繼續與各方加強溝通協調，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區，和平發揮建設性作用。