獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

▲彰化芬園鄉貓羅溪沿岸獨角仙遭到捕捉，面臨浩劫。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉貓羅溪附近一處自然生態區，近期正值獨角仙繁殖季節，30棵光臘樹上棲息著上千隻獨角仙，場面壯觀。然而，日前有民眾發現，多名外籍移工手持木棍敲打樹幹、搖樹，強行捕捉獨角仙，甚至揚言要「酥炸配啤酒」。短短時間內，近千隻獨角仙僅剩零星數十隻，生態嚴重受創。

彰化東螺溪沿岸、八卦山及大村鄉的花樹銀行、清水岩、還有學校等地，近幾年來遍植光臘樹，每年在5月到7月都可以看到獨角仙的蹤影，小學童得以近距離觀察其生長生態。

▲移工抓完獨角仙要回去酥炸配啤酒。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

生態攝影師米諾斯表示，7日當天他前往貓羅溪附近拍攝時，親眼目睹有4名移工捕捉獨角仙，有的透過搖樹使其墜落，還有人拿水桶裝滿被捕的獨角仙，他當場制止並警告，但移工卻大喊「不知道抓這個犯法」，甚至有人直言要帶回去「販賣或酥炸」，讓他感到相當震驚無奈。

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷指出，獨角仙非保育類物種，若事發地點為公共生態區，現行法令難以開罰，僅能道德勸導。他呼籲民眾「動眼勿動手」，避免購買或捕捉獨角仙，以維護生態平衡。

▲帶雨傘抓獨角仙。（圖／生態攝影師米諾斯提供）

除了移工事件，日前在花壇鄉大嶺巷也有家長帶小孩以雨傘接掉落的獨角仙，去年也曾發生獨角仙被綁繩戲弄致死的案例，引發公憤。生態人士憂心，若濫捕持續，獨角仙數量恐銳減，已影響當地生態鏈。

▲整棵光臘樹僅剩一隻獨角仙。（圖／生態攝影師米諾斯提供）