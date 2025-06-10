守護海洋生態！新北6／15起實施魩鱙禁漁期　違者最高罰15萬

▲新北6／15起實施魩鱙禁漁期。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為守護海洋生態並推動漁業永續發展，新北市政府自6月15日起至9月14日實施魩鱙禁漁期。新北市漁業處提醒，禁漁期間所有從事魩鱙漁業的漁民及業者不得進行捕撈作業，違者將依《漁業法》第65條規定，處以新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

魩鱙，又稱吻仔魚，是臺灣沿近海的重要經濟漁獲之一，深受國人喜愛。新北市魩鱙漁業主要分布於淡水區海域。市府澄清，魩鱙並非坊間所稱的「幾百種魚的幼魚」，實際上是刺公鯷（Encrasicholina punctifer）、異葉公鯷（E. heteroloba）與日本鯷（Engraulis japonicus）三種鯷魚的幼魚。

▲淡水區為本市魩鱙漁業主要產地。

每年6月至9月為多數魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的關鍵時期，此時進行魩鱙捕撈容易混獲其他魚種幼魚，對生態資源造成衝擊。為降低影響，新北市每年固定於此期間實施禁漁，同時加強管理措施，包括漁船數量與漁獲總量控管，一旦達到中央所訂定之魩鱙總捕撈量上限，將立即全面禁止採捕。此外，市府也規範可使用的漁具種類與作業海域，以確保管理成效。

為兼顧漁民生計，新北市漁業處也推動魩鱙漁業權收購政策，協助有意願轉型的漁民發展其他漁業型態或多元經營模式，減少對魩鱙漁獲的依賴，促進產業永續。

新北市漁業處強調，透過禁漁與相關管制措施，將有助於確保魩鱙資源的永續利用，並推動整體漁業穩定發展，呼籲漁民朋友務必配合規定，共同守護珍貴的海洋資源。

▲魩鱙捕撈期將於6月14日結束，請漁民務必配合，以共同維護資源永續。