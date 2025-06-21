川普狂轟鮑爾是笨蛋！不滿降息卡關　嗆考慮「親自掌管聯準會」

▲川普不滿聯準會主席鮑爾遲遲不降息。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度將矛頭對準聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），不滿對方遲遲不降息，甚至揚言考慮將其撤職，由自己親自掌管聯準會。

根據《法新社》報導，川普20日在個人社群平台「真實社群」（Truth Social）上砲火全開，連發數則貼文怒轟鮑爾是「蠢人」、「笨蛋」，還指控他是「公然的反川者」。

川普抱怨，對鮑爾做出多次善意甚至中立對待，結果仍無法換來預期的降息決策，「我試過表現和善，試過保持中立，也曾經不友善過，但和善與中立沒有用！」

川普也坦言，「我完全理解，我對他的強烈批評讓他更難做他應該做的事，也就是降息，但我已試過各種不同的方法。」

川普在昔日首度執政時任命鮑爾接掌聯準會，前總統拜登上任後再次任命鮑爾擔任主席，任期至2026年。

川普在貼文中表示，「我不知道為什麼聯準會不推翻這個不折不扣的蠢人！也許，只是也許，我將必須重新考慮開除他？但無論如何，他的任期不久後將結束！」

針對川普的公開批評，鮑爾早前曾表明，聯準會主席不受白宮直接指揮，依照法律，總統無權單方面將他免職，而他本人也無意在川普施壓下辭職。

根據聯準會18日會議決議，當局決定連續第4次會議維持基準利率不變。聯準會同時警告，若川普重啟關稅政策，恐推升通膨，經濟成長也將降溫。