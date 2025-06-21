美軍大嗑「牛排、龍蝦」影片瘋傳！　網驚：要開打了？

▲近日美軍士兵在營區餐廳享用牛排、龍蝦的影片在社群上瘋傳。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

美伊局勢一觸即發，近日美軍士兵在營區餐廳享用牛排、龍蝦的影片在社群上瘋傳，網友紛紛猜測這是否暗示美軍即將出兵中東，甚至有人憂心這可能是開戰前兆。

這段影片由TikTok用戶melly.fits在2月1日拍攝，上傳後雖未標明地點，但近期在X被轉載後點閱率暴增，已突破900萬次觀看。影片中，士兵們坐在營區餐廳吃著牛排、龍蝦與汽水，一名士兵還對同袍說，「我準備好要開戰了！」另一人則笑說，「我可能要吃兩份！」

看似普通的軍中餐敘，卻讓社群陷入一片「出征餐」猜測潮。有網友留言說，「這就是那種『我們覺得你們快死了，吃好一點吧』的餐點。」另一則留言指出：「部隊會在出發前發一頓大餐，提升士氣，可能是最後一頓。」

更有資深軍迷提到，「你看影集《殺戮世代》（Generation Kill），海軍陸戰隊出發前還發了超多必勝客（Pizza Hut），結果隔天就知道要攻打伊拉克。」

在以色列與伊朗交火日益升級的背景下，這段影片格外引人聯想。地緣政治專家馬特．葛特肯（Matt Gertken）向《新聞週刊》分析，目前美軍直接介入衝突的可能性為25%，以色列升高行動的機率則為45%，而美方壓制以色列的可能性為30%。

葛特肯指出，儘管川普本人傾向反戰，但軍方與共和黨鷹派人士正視這場局勢為「重申對伊朗核武紅線」的關鍵機會。

然而，也有軍事專家與退役士兵跳出來澄清，「牛排龍蝦」其實不一定代表出征。影片中的豪華餐點也可能是為了軍中慶典或特殊節日而準備。

事實上，美國陸軍近期才剛歡慶建軍250週年，同時也慶祝川普79歲生日，許多TikTok影片都拍到類似的餐點與相關活動。美軍在軍營內舉行閱兵式與紀念餐會是常態，不少老兵也指出，「牛排龍蝦餐」常出現在退伍典禮、軍種紀念日或高階幹部巡視期間。