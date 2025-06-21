衝擊台積電、三星！美擬撤銷「美國技術豁免權」　中國晶片廠受阻

▲三星電子西安廠。（圖／翻攝中國三星微博）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國與中國在半導體上的競爭，可能將迎來新一波的衝擊，進而影響台灣、南韓晶片生產商在中國工廠內的運作！美國商務部一名官員向全球主要半導體製造商表示，川普政府研擬撤銷主要晶片廠在中國境內工廠使用美國半導體生產設備的豁免權，此舉恐怕衝擊台積電、三星電子、SK海力士在中國工廠的半導體生產。

根據美媒《華爾街日報》於當地時間20日報導，美國商務部工業安全局長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在本周內分別向台積電、三星電子、SK海力士通報，表示美國川普政府希望能夠取消由拜登政府核發的全面豁免權，該豁免權允許3家半導體製造商將美國產製的半導體生產設備運送至中國境內廠房運作，無須針對每次設備出口單獨向美國政府申請批准。

南韓《韓聯社》指出，隨著川普政府第2任期後，美中之間的貿易衝突跟著激化，因此美方研擬以更強硬的手段，禁止美國獨自擁有的半導體先進技術流入中國，期盼能夠以此與中國禁止向特定國家限制出口稀土的作法互相抗衡，由於中國稀土出口佔全球一半以上，因此中國將稀土視為貿易戰爭的武器。

▲南韓SK海力士在中國大連建造晶片廠，生產快閃記憶體（圖／VCG）

據悉，美國拜登政府於2022年10月向中國祭出廣泛的晶片設備出口限制後，曾經特別授權三星電子、SK海力士，允許其在中國境內廠房獲得所需設備，這項政策源自於「經過驗證的終端用戶」（validated end user，VEU），獲得VEU資格的半導體製造商能夠更容易、更快速取得授美方管制的產品與技術。

南韓《韓聯社》分析，從《華爾街日報》的報導內容來看，目前無法排除川普政府會廢除拜登政府所實施的「VEU制度」之可能性。不過，由於美國商務部所主導的政策，由於目前尚未獲得其他部門的同意，因此川普政府是否最終會實施上述政策，仍尚未定案。

一旦美國川普政府決定實施上述提及的政策，則預料將會對三星電子、SK海力士在中國境內的半導體廠房之生產造成嚴重衝擊。據悉，三星電子在中國陝西省西安設廠生產快閃記憶體、在江蘇省蘇州設廠進行半導體封裝；而SK海力士則在重慶、江蘇省無錫、遼寧省大連設廠生產快閃記憶體與進行半導體封裝。