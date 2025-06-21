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不只是G7！川普又急著「快閃」北約峰會　白宮回應了

▲▼美國總統川普登上空軍一號，啟程前往加拿大出席G7峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普16日提前離開舉辦在加拿大的G7峰會。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

北約峰會將在24至25日登場，但美國總統川普已決定縮短這趟會見世界領袖的旅程，只會在那裡待上24小時，而他先前出席G7峰會時，也提前離席，趕回華府戰情室。白宮對此回應，川普只是配合議程更動行程，而且新的安排更有效率。

《每日電訊報》等外媒報導，川普將盡可能縮短待在歐洲的時間，參加北約峰會的時間僅僅24小時。他原訂23日晚間抵達荷蘭海牙（Hague），並於25日返回華府，但如今延至24日才會抵達。這意味著，川普將及時參加領袖晚宴，並將出席一場討論各國國防支出必須達到國內生產毛額（GDP）5%目標的會議。

事實上，北約已經考慮到川普反覆無常的個性，把本屆議程從3場會議壓縮到一場2.5小時的會議。不過，這個急轉彎也反映出，川普對於大型多邊集團似乎失去耐心。

▲▼美國總統川普因中東局勢棘手，從G7峰會中早退，回國處理問題。（圖／達志影像／美聯社）

川普過去就曾對北約表達不滿，甚至威脅美國退出，以抗議盟友逃避支出目標一事。不過，川普16日晚間也提前離開G7峰會，顯然不願在一心關注中東問題之際，全程參與一場討論森林野火的峰會，也讓盟友開始擔憂，他已無暇參與作為國際外交根基的各大峰會。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）對此回應，縮短旅程並非怠慢或冷落，而是反映出北約已把行程安排得更加緊湊，「總統是一個有效率的人，他想要把事情做好。多行動、少說話。北約已經縮短行程，總統正在按照北約給我們的時間表行事。」

不過，一名前白宮官員認為，「川普已經覺得這些會議是在浪費時間了。」

歐巴馬時期官員、美國公關公司「全球戰情室」（Global Situation Room）主席布魯恩（Brett Bruen）指出，「他或許不想要坐在那裡聽完野火會議，但決定議程卻是峰會東道國的權力。」更重要的是，很多國際事務都是在場邊會面與其他互動之中完成，「如果我們不再利用峰會取得實質性結果，那我想這就帶出了一個問題，領袖們還能在哪裡聚會？」

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