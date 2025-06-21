川普逼國防支出增加到GDP 3.5％　日方震怒「臨時喊卡」美日2+2會談

▲日本首相石破茂今年3月在東京接見美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

英媒《金融時報》引述消息人士指出，日本原訂7月1日與美國舉行年度「2+2外交、國防」高層安全會談，已因美方要求提高國防預算至國內生產毛額（GDP）3.5%，高於先前所提出的3%，引發東京當局不滿後遭到取消。此舉不僅突顯美日防衛合作面臨摩擦，也被認為與日本即將舉行的參議院選舉有關。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）原計劃在美國華府與日本外務及防衛高層官員舉行「2+2」會談，討論區域安全合作與軍事戰略。不過，報導指出，包括兩位東京官員在內的消息人士透露，日本因不滿美方進一步提高軍費要求，決定臨時取消會議安排。

美方要求日本將國防支出由原本的GDP 3%再提升至3.5%，由美國國防部排名第3的高層官員（國防部次長，負責制定政策）柯伯吉（Elbridge Colby）近幾週提出。柯伯吉先前也因主導審查美澳核潛艦合作案而引發盟友不安，並於其政策次長提名聽證會上再次呼籲日方應提升軍備，以對抗中國崛起。

日媒《朝日電視台》引述報導時指出，對於柯伯吉要求日本應將國防支出從原本GDP的3%提升至3.5%，導致日本政府內瀰漫著憤怒不滿的情緒。

對於取消會議一事，一名不具名美國官員僅表示日本「延後」會談，並稱該決定數週前已做出，但未透露詳細原因。熟悉情況的非官方消息來源則指出，也聽說日方退出會議，但同樣不清楚具體原因。美國國務院發言人對此拒絕評論，五角大廈亦未作回應。日本駐美大使館也未對相關詢問做出答覆。

除了軍費爭議外，報導指出日本即將於7月20日舉行參議院選舉，也是促使政府取消會談的另一考量。執政黨自民黨預期將在本次選舉中失去部分席次，此時若接受美方強硬要求，恐對政權穩定造成衝擊。

這起會議取消事件發生之際，正值美國總統川普準備出席下週在歐洲舉行的北約會議，預料將進一步施壓歐洲盟國將軍費支出提升至GDP的5%。外界普遍關注，川普政府對盟國施壓的戰略是否會影響美國與印太地區主要夥伴間的合作穩定性。