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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭賴清德「團結十講」目的　藍委：笑裡藏刀行徑令人作嘔

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免投票已確定將於7月26日正式登場，不過總統府卻突然宣布，總統賴清德將展開「團結國家十講」行動。國民黨立委許宇甄轟，不要再被賴清德空洞的選舉口號所欺騙，要看清楚這場「團結十講」背後，是權力傲慢者對民主精神的嘲弄與背叛，是一場由上而下、步步進逼的政治清算工程，用團結語言掩飾政治鬥爭的虛偽面具，賴清德猶如岳不群，笑裡藏刀的行徑，令人作嘔。7月26日，請用手中那張「不同意罷免」的選票，對這場政治清算說「不」。

針對總統府今早推出的「團結國家十講」，許宇甄問，賴清德總統口口聲聲要團結國家，但他的所作所為，究竟是在團結人民，還是在撕裂國家？他以「民主」、「對話」、「團結」作為修辭包裝，但又每日動用國家機器與黨媒輿論，對在野黨展開鋪天蓋地的抹黑攻擊，宛如當代台灣政壇的「雙面刀鬼」，操弄政治追殺，扼殺異己，這根本不是什麼「團結」，而是一場毫無羞恥心的權力掠奪。

許宇甄批評，一個自稱為「民主進步」的政黨，連最基本的政治倫理與制度界線都可以任意踐踏，那麼所謂的「民主對話」就只是拙劣的政治詐術。賴清德在朝野對話破局後，又以「團結十講」作為政治形象漂白工程，但這只不過是用糖衣包裹的威權專斷，用團結語言掩飾政治鬥爭的虛偽面具。賴清德猶如岳不群，笑裡藏刀的行徑，令人作嘔。

許宇甄進一步批評，賴清德一面高喊「團結」，卻在實務中將在野黨全都當成敵人，將人民的選票當作可以翻盤奪權的籌碼，這不已是我們認知的民主，而是威權復辟、獨裁統治。

許宇甄質疑，賴清德如果連最基本的政黨競爭都容不下異己，連一場選舉的結果都可以因不滿而發動報復性大罷免，請問中華民國還能稱為一個成熟的民主國家嗎？

許宇甄呼籲全體國人，不要再被賴清德空洞的選舉口號所欺騙，要看清楚這場「團結十講」背後，是權力傲慢者對民主精神的嘲弄與背叛，是一場由上而下、步步進逼的政治清算工程。7月26日，請用手中那張「不同意罷免」的選票，對這場政治清算說「不」；請一起站出來守護我們共同信仰的民主價值，反惡罷、戰獨裁、挺民主。
 

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