大罷免大無效！15萬份連署違規　羅智強：檢調何時搜索民進黨部？

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

中央選舉委員會20日傍晚公告大罷免第三階段日期為7月26日，不過國民黨立委發現，根據中選會數據顯示，罷免藍委連署已超過15萬份違規，國民黨立委羅智強不滿轟「扯爆！」之前罷免綠委的違規連署，檢方對國民黨全台大抄家！關了一堆人！現在，綠營有超過15萬違規連署，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？

「扯爆！違規連署破15萬！檢方何時搜民進黨？」羅智強提到，昨天傍晚收到中選會公文，通知羅智強罷免案成立，需在10天內提出答辯書。然而，令人震驚的是，公文裡清楚載明，罷免羅智強的二階連署總數3萬5661份，竟有4012份被查對為不符規定，占比高達11%。無效比例之高，確實出乎意料之外。但這樣的情況，不只發生在大安區，許多國民黨黨團兄弟姊妹也在群組內通報自身選區的戰況。發現，普遍的無效率都在10%以上，有的甚至更高。

羅智強說，這波大惡罷連署，我目前統計31位藍委，無效連署份數就已經超過15萬份，這樣的狀況絕非巧合，所謂「大罷免大成功」，根本就是「大罷免大無效」。柯建銘口口聲聲說大罷免是他發動的，那就想請問柯建銘，以及現在正在督軍罷免的林右昌，還有夜會罷團指導戰略的賴清德。超過15萬份的無效連署，是不是對民主憲政運作的傷害？有多少無效的連署數，出自於民進黨之手？

羅智強問，之前罷免綠委的違規連署，檢方對國民黨全台大抄家！關了一堆人！現在，綠營有超過15萬違規連署，是台灣民主史上數量最龐大的無效連署惡罷，檢調要不要搜索全台灣的民進黨黨部？