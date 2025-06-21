賴清德啟動「團結國家十講」　朱立倫：民進黨矛盾的事情每天上演

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府今（21日）宣布，總統賴清德即將正式展開團結國家十講的活動，十場主題包含，國家、團結、憲政體制、外交、國防、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣等。對此，國民黨主席朱立倫提到，民進黨每天都在做非常矛盾的事情，每一天都在惡意抹黑攻擊在野黨主席，因此呼籲人民聽自己的信念，守護台灣的民主，要反惡罷，戰獨裁。

對於賴清德展開的團結國家十講活動，總統府發言人郭雅慧表示，希望透過這樣的規劃說明政府立場、促進社會對話，賴清德希望直接面對社會、說明政府立場及要推動的各項政策，讓國人了解到，台灣目前面臨的挑戰。

郭雅慧也透露，第一講的時間就在明天晚上六點，賴清德受邀出席國際扶輪社3490地區第九分區七社聯合例會活動，總統會發表團結國家十講首次演講，以國家為主軸發表演說，希望讓團結成為國家最堅實防線。

朱立倫提到，其實民進黨每天都在做非常矛盾的事情，譬如說三天前才要邀請在野黨的主席要來共商國事，要談國安的議題，雖然最後因為形式的方式還沒有促成，但是大家看這過程當中，每一天民進黨都在惡意的抹黑攻擊在野黨主席，不管對他個人，對民眾黨主席黃國昌。

朱立倫質疑，你覺得這個是民進黨到底是在扮演黑白臉呢？還是他真實的就是要鬥在野黨，要消滅在野黨，所以這個矛盾的情況是每天都出現，所以到底要聽哪一點？因此，人民只能聽自己的信念，就是為台灣好，要守護台灣的民主，要反惡罷，戰獨裁。

