罷免成案！桃園6藍委聯合聲明　籲：7/26決戰日團結再贏一次

▲針對中選會今天宣告罷免成案，國民黨籍市議員凌濤在桃園區自費在桃園區南門市場搭起看板力挺藍營立委。（圖／市議員凌濤提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中選會宣告包括桃園六席立委在內總計24席藍營罷免成案，桃園藍營六席立委今天提供聯合聲明，強調既沒貪汙腐敗、沒有違法亂紀、也沒有怠慢鄉親，只因身為在野黨立委被捲入戰場，籲請選民在7/26決戰日，為了桃園的未來，我們團結再贏一次！市議員凌濤也呼籲大家一起守護桃園，拜託大家一定要投票，出來投下「不同意罷免」票。

桃園藍營六席立委今天發出聯合聲明，強調「包括大惡罷壓境，桃園六席立委都無法倖免於難，我們既沒有貪污腐敗、沒有違法亂紀、也沒有怠慢鄉親，只因身為在野黨立委而被捲入戰場，顯見這是一場心懷險惡的政治鬥爭。大罷免不只仇恨掛帥、更勞民傷財，我們呼籲所有桃園市民出門投票，不同意罷免，撥亂反正，拒絕選輸翻桌的政治惡鬥」。

聲明中重申，桃園六席立委，絕不憂讒畏譏，立法院朝野衝突，謠言四起，攻擊毫無底線。我們不會放任謊言蓋過真相、也不會讓政治髒水取代政見兌現，我們不只會照常工作、還會加班宣傳，讓更多選民知道我們的問政成果，呼籲桃園市民，出門投票，不同意罷免，以理智明辨是非，一起終結政治詐騙。

聯合聲明最後強調，桃園六席立委，在立院協力作戰，通過《財政收支劃分法》修正，桃園的「預算增幅」72.4%，是六都第一，我們爭取預算，是張善政市長治理桃園最堅強的後盾，這場罷免投票，就是桃園每年增加259億預算的保衛戰，呼籲所有桃園市民，出門投票，不同意罷免，共同守護桃園的未來。7/26決戰日，我們不畏懼再選一次，為了桃園的未來，我們會團結再贏一次，立委桃園隊包括牛煦庭、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華與魯明哲。

▲國民黨籍市議員凌濤在桃園區自費在桃園區南門市場搭起看板力挺藍營立委。（圖／市議員凌濤提供）

藍營市議員凌濤今天也自費在桃園人流最大的南門市場入口處上架看板，力挺桃園立委，凌濤認為，不能被柯建銘發起的大罷免惡整，去年才剛選完就開始密謀，發起無差別全面性的罷免案，是選輸翻桌，缺乏民主精神，全球民主國家罕見。除在南門市場架上看板力挺桃園立委外，也正在安排大檜溪及龜山的看板或公車，傳達許多市民的心聲，力挺認真努力的牛煦庭，繼續為龜山、蘆竹、桃園區的建設衝刺。