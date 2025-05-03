罷藍委+2！罷免魯明哲、呂玉玲二階連署送件　明還有大咖接力

▲國民黨立委呂玉玲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，民團罷免藍委二階連署卻是多點開花、頻傳捷報，桃園罷免藍委魯明哲、呂玉玲團隊今（3日）前往桃園市選委會，正式遞交第二階段連署書，加上日前已送件的罷免藍委涂權吉案，及預計5日送件的罷免牛煦庭、邱若華、萬美玲案，桃園罷免藍委第二階段連署成功「全壘打」。另外，明日還有南投罷免馬文君團隊也將送件。

▲國民黨立委魯明哲。（圖／記者林敬旻攝）



藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、葉元之、廖先翔、洪孟楷、涂權吉、牛煦廷、魯明哲、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、傅崐萁、黃建賓等多位藍委二階罷免案已突破門檻。日前台東罷免黃建賓團隊、桃園罷免涂權吉團隊、花蓮罷免傅崐萁團隊、南投罷免游顥團隊先後趕赴選委會送件。

而桃園罷免魯明哲團隊、罷免呂玉玲團隊今日遞件。另外，桃園罷免牛煦庭、邱若華、萬美玲將於5日一起送件，加上日前已經送件的罷免涂權吉案，桃園第二階段罷免連署「全壘打」；明日則有南投罷免馬文君團隊將前往送件。

罷免呂玉玲團隊領銜人Dora表示，我們跟每一位我們遇到的市民朋友打招呼，詢問是否願意填寫連署書，溫暖的回饋我們會開心，尖銳的言語我們說聲謝謝，遇到恐嚇威脅，我們也從不退縮。要說我們會害怕的，就是天氣，天氣代表我們的連署書數量會打對折，甚至一整天掛蛋，這才是我們最害怕的。

Dora表示，桃三魯明哲、桃五呂玉玲，整個南桃園一直被視為國民黨的鐵票倉，就這樣靠著每個志工像螞蟻一樣走到街頭巷尾收集連署書，一路積沙成塔到現在。桃三送出了36316，桃五送出了32062份連署書。個別是120%和111%，距離安全門檻還有一段距離，桃三還需要兩千份，桃五需要四千五百份。

Dora呼籲，目前沒有安全，再說一次我們還沒有安全，我們還各需要兩千份和四千五百份，才能進入第三階投票。接下來還會繼續撒小蜜蜂出去，繼續收連署書直到通知補件，拜託大家幫我們再往前，讓我們可以進入第三階投票，一起拉下不適任立委，一起還給台灣一個願意聆聽民意、真心為台灣的國會。

