分析／罷免利刃抵6藍委咽喉　張善政打造「桃園盾」牽動2026連任

▲桃園市長張善政日前也赴北檢挺藍營抗爭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮全台烽火，桃園市作為全台唯一藍委「全壘打」的直轄市，公民團體喊出「六區全罷，光復桃園」口號。桃園盤勢雖是藍大於綠，但藍營還是積極備戰，意在防堵流彈波及2026市長選舉。桃園市長張善政日前被問到桃園6名藍委罷免案時，便高呼「千萬不能罷免6名立委，罷免以後找不到更好的」，呼籲台灣不能再內耗，主打「罷免戰絕對是跟2026大選掛鉤」，刺激藍營選民危機感，進而催出不同意罷免票。

藍綠立委罷免戰況激烈，31席國民黨區域立委面臨罷免危機，藍營要角如立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人都被點名，要扛下對抗民進黨「惡罷」的反攻大旗。不過，曾搭配韓競選副總統的張善政，此次呼聲卻相對較低，面臨桃園6席藍委罷免案恐全進三階段投票的難關，張要扮演什麼樣的輔選角色，備受外界關注。

從投票選民分布來看，桃園政治版圖「藍大於綠」，藍委們多在地方經營深厚，地方人士觀察，並非每一名民進黨議員都積極宣傳或收取罷免連署書，有些只是做做樣子，畢竟罷免被視為仇恨動員，若高調響應罷免藍委，恐引來藍軍反制，進而發起罷免議員行動，反讓自身陷入罷免局面，所以綠營議員盡量低調處理，就怕在藍營優勢選區裡，無端成為罷免箭靶。

至於張善政未來在大罷免期間將扮演何種角色？據了解，張善政從罷免第二階段起，便利用視察市政建設的機會，邀請各區立委共同出席，向民眾清楚說明與藍委合作爭取的市政成果，市長立委連線以「政績牌」互相拉抬，破除綠營刻意操作的罷免氛圍，也是避免2026市長選戰出現不必要的破口。

桃園市議員凌濤分析，桃園6區立委都屬於「反惡罷區」，以目前綠營搭配側翼公民團體操作，挑起全台大罷免對壘，全區投票率應不會太低，全面啟動熱戰勢不可擋。凌濤強調，「反惡罷」要直球對決，論述罷免團體不正當的罷免理由，逐一拆解並強調藍委們為民服務的績效，捨棄傳統耳語等沒有效率的操作，才是反罷的根本之道。

針對後續罷免若真通過第二階段連署門檻，三階投票應該如何防守？凌濤說，桃園6席藍委在過年前後勤跑廟宇、市場及組織行程，是正確的陸戰應對做法，有效爭取市民好感，也透過勤跑地方活動、積極上政論節目宣傳，聲援同黨其他立委。六區藍委搭配張善政市府的施政，加上立法院法案及建設資源，共同營造「桃園盾」至為關鍵，綠營愈是和稀泥，藍營就一定愈要拿出施政成績，證明罷免的不正當性，桃園盤勢藍大於綠，中間選民也看得清楚「誰是對、誰是錯」。