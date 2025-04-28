不滿罷團擺攤影響生意　吊嘎男嗆「見一次打一次」下場曝

▲罷團在騎樓擺攤供民眾連署。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

33歲宋姓男子不滿罷團未經同意於朋友店前騎樓擺攤影響生意，對70歲蒲黃女及65歲黃女等2志工語氣措詞不佳，更對2女揚言「見一次打一次」，警方獲報趕抵立即隔離後，現場告知雙方權利義務，經請示桃園地檢署後，已通知雙方當事人到案說明，訊後將依刑法恐嚇罪嫌對宋男函請偵辦。

▲但黑衣背心男不滿罷團未經同意於朋友店前騎樓擺攤影響生意，發生爭執口角並出言恐嚇。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局於25日17時許獲報，在中壢區福州二街有民眾糾紛，警方立即派員到場，經了解，宋姓男子不滿罷免第三選區魯明哲立委團體，未經同意於朋友店前騎樓擺攤影響生意，對現場蒲黃女及黃女等2志工語氣措詞不佳，更對2女揚言「見一次打一次」、「還是叫年輕人來處理一下比較快」，警方立即隔離雙方，後續市議員黃崇真助理也到場，員警現場告知雙方權利義務，在場市議員助理及當事人均表示無意願提告。

▲警方獲趕抵制止雙方，並依刑法恐嚇罪嫌將宋男函請偵辦。（圖／中壢警分局提供）

經檢視警方到場前之網路流傳現場側錄影片畫面，並請示桃園地檢署後，再次通知雙方當事人到案說明，訊後將依刑法恐嚇罪嫌將宋男函請偵辦。中壢警分局長林鼎泰強調，言論自由受憲法保障，表達意見應在合法範圍內，若涉不法，警方必定依法偵處，確保社會安定。警方呼籲，言論自由受憲法保障，表達意見應在合法範圍內，若涉不法，警方必定依法偵處，確保社會安定。