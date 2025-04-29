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黑衣男嗆罷團志工「在國民黨地盤會死很慘」　遭起底曾是詐團首腦

記者杜冠霖／台北報導

桃園市33歲宋姓男子，日前跑到綠營罷團擺攤處鬧場，更對3名70歲女志工嗆聲「見一次打一次」、「你會死得很慘」、「敢在國民黨的地盤搞大罷免！」宋男隨後被依恐嚇罪送辦，更被起底曾是詐騙集團首腦，與中國詐團勾結吸收青少年擔任車手。罷團28日發聲明表示，事發後已第一時間報警處理，「中壢什麼時候成了國民黨的地盤？」而宋男事後也發文承認此事，並稱嚇到他們是不對，但出發點是好意，「不要整天拿我的過去做人身攻擊」。

罷團「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋-罷免魯明哲」27日發文，表示3名女志工在中壢的黃昏市場，遭一名黑衣男當街恐嚇，還被嗆「見一次打一次」，要罷團不准再出現在國民黨的地盤，黑衣男語帶恐嚇嗆聲「10分鐘內消失可以嗎？以後在這個區塊，給我看到你們，我見一次打一次，知道嗎？以後不准在這個區塊出現。」

該名黑衣男子在現場對志工揚言，「10分鐘內離開，不然你們會很慘」、「在這一個區塊讓我看到你們，我見一次，殺一次」、「以後不准在這裡出現，有沒有聽到？」、「我看到大罷免一次，我見一個打一個」、「你會死得很慘」、「在國民黨的地盤搞大罷免！」

罷免團體質疑，中壢什麼時候成了國民黨的地盤？「中壢屬於所有市民，不屬於任何政黨或個別政治人物！」事發後已第一時間報警處理，並感謝桃園市議員黃崇真得知情況後主動關切此案，協助關注後續調查進度。

罷團強烈譴責任何形式的暴力威脅，並質疑在民主社會中，公民依法行使罷免權，竟然遭到黑勢力恐嚇，背後是否有政治勢力介入？這起事件是否與現任立委羅明才有關？立法委員是否動用黑道勢力阻撓罷免行動？

罷免團體呼籲，相關單位必須立即啟動調查，依法究責，杜絕任何黑勢力介入民主程序。中壢屬於所有市民，不容政黨壟斷，更不容暴力威脅。罷團重申，絕不因暴力威脅而退縮，將持續推動連署行動，堅定守護台灣自由民主的核心價值。

對於相關指控，宋男則在臉書承認，這附近是真的很多吸毒吸壞喝酒喝壞的神經病，連馬的屁股都拿刀捅了，他們遇到會怎麼樣？「我是兇了點，但我動手了嗎？我是有原則的人，不會和老人女人小孩動手，其他酸民要拿我的過去，做人身攻擊，請自便。」

宋男表示，「過去年輕時是詐欺集團首腦沒錯，但這不是民進黨網軍媒體的慣用手段嗎？抹黑抹紅？我已經面對完我的黑歷史，受到應有的懲罰，關了這麼多年，這次回來只想好好做個生意，安穩的過完我的下半生，或許我的作風是激烈了一點，但我認為這是解決事情最快的方法」。

宋男強調，「今天面對所有評論、刑責我概括承受，但希望各位鄉民朋友理性，論是非對錯，恐嚇造成她們心生畏懼的部分我認，是我不對，事情的頭尾我說明了好幾次，我相信這個社會還是理性的，可以接受一個願意浪子回頭、知錯能改的更生人」。

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