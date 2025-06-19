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進修接軌職場！　嘉南藥理大學與陸軍564旅締結策略聯盟

▲嘉南藥理大學與陸軍裝甲第五六四旅簽署策略聯盟意向書，攜手推動軍職進修制度化。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學與陸軍裝甲第五六四旅簽署策略聯盟意向書，攜手推動軍職進修制度化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化軍民合作、強化國軍官兵在職進修制度，嘉南藥理大學與陸軍裝甲第五六四旅，19日在嘉藥國際會議廳正式簽署合作意向書，宣告雙方締結策略聯盟，共同推動「營區在職專班計畫」，打造國軍袍澤進修、取證、就業垂直整合支援體系，實踐「軍旅教育、接軌職場」之目標。

▲嘉南藥理大學與陸軍裝甲第五六四旅簽署策略聯盟意向書，攜手推動軍職進修制度化。（記者林東良翻攝，下同）

此次簽約儀式由嘉南藥理大學校長張翊峰與564旅旅長高廣智將軍代表簽署，雙方重要幹部亦一同與會，現場氣氛熱絡。依合作意向書內容，嘉藥將提供教學資源與師資支援，協助官兵在不影響戰備任務下，於營區內就近進行學位課程、證照訓練及外語提升，強化專業能力並奠定未來轉職基礎。

▲嘉南藥理大學與陸軍裝甲第五六四旅簽署策略聯盟意向書，攜手推動軍職進修制度化。（記者林東良翻攝，下同）

張翊峰校長指出，嘉藥長期關注軍中進修需求，已陸續與陸軍三九化學兵群、陸航訓指部及空軍443聯隊等單位簽署合作備忘錄，建立系統化學習平台，展現實質辦學行動力。此次與564旅簽約，將使更多官兵受惠，也讓嘉藥軍事進修系統更趨完整。

▲嘉南藥理大學與陸軍裝甲第五六四旅簽署策略聯盟意向書，攜手推動軍職進修制度化。（記者林東良翻攝，下同）

高廣智旅長則表示，國防部與教育部近年積極推動人才培育政策，此次策略聯盟將提升國軍整體素質與戰力持續性，協助官兵在服役期間即累積第二專長，不僅強化軍中人力結構，更為退役後職場銜接鋪路，實為國軍教育轉型重要里程碑。

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