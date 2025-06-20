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「屎能換現金」可救人？一坨最高賺千元　日首間「捐便中心」誕生

真的是「黃金」！排泄物甚至還可能拯救病人。（示意圖／pexels）

▲真的是「黃金」！排泄物甚至還可能拯救病人。（示意圖／pexels）

圖文／鏡週刊

你沒看錯！在日本山形縣，排便也能變現金。當地近日成立全國首間「捐便中心」，不但能讓你的「便便」換到最高5,000日圓（約新台幣1,016元）獎勵金，更可能幫助無數病患重獲健康。這場「屎金革命」，正在悄悄改寫醫療科技與公共健康的未來。

「排便救人」新計畫，一次捐便賺千元！由日本新創公司「MetaGen Therapeutics」打造的「鶴岡捐便室」正式啟用，並推出網站「以腸結緣鶴岡」，邀請符合條件的在地民眾化身「腸菌英雄」。

民眾只要年滿18歲、未滿65歲、居住於庄內地區，就可參與捐便計畫，經檢驗合格後，每次捐贈可獲得3,000至5,000日圓（約新台幣610至1,016元）的捐便協力金。

「僅一成民眾合格！」想靠「拉」賺錢不那麼簡單。想成為捐贈者須經歷一連串健康檢查，包括線上評估、醫院問診、血液與腸菌檢測等。

據統計，能通過檢驗者不到10%。即便初次未合格，也鼓勵民眾透過健康飲食與生活習慣持續挑戰資格。每3個月還得重新檢查，捐便前3天須禁酒與避免食用生食。

這些「高品質便便」並非丟進馬桶就結束，而是被收集到專用的不沖水馬桶，再送至鄰近設施萃取腸道益菌，冷凍保存後運至川崎市實驗室。MetaGen預計在2026年於日美兩地啟動人體實驗，目標2032年讓以便便製成的「腸菌膠囊」正式上市，對抗潰瘍性結腸炎等難治疾病。

鶴岡市為何被選為首站？公司指出，當地居民長年以海鮮、山菜等多樣食材為主食，腸道菌叢種類相對豐富、健康。MetaGen社長中原拓更自信表示：「最高品質的藥，來自最高品質的糞便。」

從廁所走進實驗室，醫療新革命正在發生。這場看似荒謬卻極具潛力的「糞便革命」，不僅象徵科學技術與生活接軌的創新思維，也喚醒人們對腸道健康的重視。也許未來，「拉屎救人」將不再只是玩笑，而是你我能貢獻社會的一種方式。


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