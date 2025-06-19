從軍職轉戰營建職場！　吳文豐靠職訓翻轉人生結訓前即獲錄用

▲吳文豐透過勞動部雲嘉南分署職訓課程，退役後成功轉職營建業，現任社會住宅品管工程師。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為活絡產業、擴大內需、推動公共建設，政府近年積極辦理職業訓練計畫，不僅協助青年轉職、也成為退役軍人職涯重啟的轉捩點，來自軍中退役的吳文豐，便是在勞動部雲嘉南分署自辦職前訓練課程中成功轉型，訓練尚未結束便獲錄用，順利投入台南社會住宅工程品質管理工作，無縫銜接職場，穩健展開人生下半場。

現年40歲的吳文豐，出身單親家庭，為減輕母親扶養三名子女的負擔，高中畢業後選擇進入軍校，不僅免除學雜費，還能透過生活津貼支應家計。服役近20年後，面對調派頻繁、業務壓力與家庭照顧難以兼顧等挑戰，他決定提前規劃第二職涯。因過去曾經參與軍中工程及財務監辦，考取採購與品管證照，也觀察到近年公共建設穩定推動，遂選擇報名雲嘉南分署開設的「室內設計」職訓課程，為轉職工程管理做足準備。

職訓期間，吳文豐全力投入專業知能學習，憑藉過往管理經驗與高度自律表現脫穎而出，課程尚未結束便經媒合錄取台南在地知名建設公司——桂田欣業建設，擔任社會住宅品管工程師。他表示：「退役後能無縫接軌職場，是我事先選對方向，職訓不只給我技術，也給了我信心。」

雲嘉南分署長劉邦棟指出，分署每年辦理多元職前訓練，設計內容緊扣產業需求，並在訓後主動媒合廠商進場徵才，協助學員順利銜接職場。參訓除免費，更可依資格申請職訓生活津貼，盼更多待業者及轉職者善用資源，開創職涯新局。114年度第三期招生將於下週一（6月23日）起開放報名至8月4日止，預計開出318個名額，課程與報名詳情可上雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw）或洽詢專線06-6985945轉1099。