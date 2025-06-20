3年砸200億推TPASS　公共運輸只成長0.9個百分點

▲行政院推動TPASS通勤月票政策，113年公共運輸市占率增加0.9個百分點。（資料圖／行政院提供）

記者李姿慧／台北報導

行政院近3年耗資200億元推TPASS優惠，交通部最新統計，113年公共運輸市占率達15.2%，較111年增加0.9個百分點，為歷年最大增幅；此外，私人運具中的機車市占率下滑達低點，不過自小客車市占率卻創新高。交通部坦言，因疫情期間民眾購買汽車，車子剛買，需要一段時間才能改變運具使用行為。

根據交通部最新「民眾日常使用運具狀況調查」結果出爐，113年我國民眾外出比率76.1%，較111年前次調查增2.7個百分點；外出目的以「通勤」占44.9%最高；平均每人每日使用運輸工具2.71次，15歲以上民眾每日使用運輸工具4261萬次，較111年增加6.2%。

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此外，調查也顯示，113年公共運輸市占率為15.2%，較疫情期間的111年增0.9個百分點，出現成長趨勢，但尚未超越109年疫情前的16%市占率；非機動運具市占率12.8%及私人機動運具市占率72.0%，分別較111年減0.6個及0.3個百分點。

交通部統計處長陳惠欣指出，隨著疫後復甦，加上TPASS等公共運輸政策推動下，公共運輸市占率為15.2%，上升0.9個百分點，這是歷次調查以來增幅最大的一次，且109年和111年調查公共運輸市占率分別下滑2.2個百分點、1.7個百分點，113年公共運輸市占率也是近3次調查首上升。

陳惠欣強調，這是近3次調查以來，公共運輸市占率成長首度轉正，市占率光增加0.1個百分點都不容易，113年就增加0.9個百分點，且公共運輸使用次數也增加13.2%。

此外，公共運輸中，軌道運輸市占率6.6%，也較111年增1.1個百分點，也首度超越汽車客運市占率6.0%。

▲交通部統計處長陳惠欣說明公共運輸市占率提升。（圖／記者李姿慧攝）

根據統計，私人運具包括機車和汽車等市占率約72%，較111年減0.3個百分點，其中機車市占率43.7%，較111年減2.1個百分點，為交通部歷次調查來相對較低水準；不過自小客車市占率26.6%，則增1.6個百分點，卻創下歷次調查中新高。

陳惠欣說明，因疫情期間衝擊大，民眾購買了私人運具包括汽車，雖然疫後復甦加上政府推動TPASS等公共運輸政策，但民眾疫情期間購買的車子還很新，因此仍會使用，兩股力量拉鋸下，還需要一段時間改變使用私人運具行為，私人運具使用大幅下降了，公共運輸才能大幅提升。

此外，根據統計，各縣市中，台北市公共運輸市占率38.3%、基隆市33.4%、新北市29.0%、桃園市12.9%及高雄市10.2%，上列縣市公共運輸市占率皆高於一成，另彰化縣及南投縣受私人機動運輸工具使用次數增幅較大影響，公共運輸市占率相對較低。