7月交通新制「颱風假增濱海風力預報」　軍人優先登機

▲颱風季新增「濱海鄉鎮風力預報」，提供地方政府停班停課決策參考。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今公布2大交通新制7月1日上路，包括「濱海鄉鎮風力預報」正式上路，提供地方政府停班停課決策參考；另軍人搭乘國籍航空國際線可優先登機。

去年共有4個颱風登陸台灣，造成不少災情，為提升颱風風災預警能力，交通部表示，氣象署自114年颱風季於颱風警報期間，將新增辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，並於颱風警報期間之縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異，7月1日起，於發布颱風警報期間提供。

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「濱海鄉鎮風力預報」該服務在113年颱風警報期間縣市連線會議中，曾經試辦，提供更細緻風力預報，讓各縣市政府進行停班課決策時可參用。

此外，今年7月1日起，國籍航空公司也將推出軍人優先登機服務， 包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空等6家國籍航空公司，自114年7月1日起，於台灣出發之國際線航班，將同步提供現役軍人優先登機服務。

除7月兩大交通新制外，交通部也已完成修法，將提高駕駛人不停讓行人致死傷處罰，其中汽車駕駛人不停讓行人，導致行人輕傷，罰款從7200元到1萬2000元調高為1萬8000元到3萬元，致行人重傷罰款從1萬8000元到3萬元，調高為一律採最高罰3萬6000元開罰，與導致行人死亡裁罰金額相同，6月30日起上路。