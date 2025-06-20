　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7月交通新制「颱風假增濱海風力預報」　軍人優先登機

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲颱風季新增「濱海鄉鎮風力預報」，提供地方政府停班停課決策參考。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今公布2大交通新制7月1日上路，包括「濱海鄉鎮風力預報」正式上路，提供地方政府停班停課決策參考；另軍人搭乘國籍航空國際線可優先登機。

去年共有4個颱風登陸台灣，造成不少災情，為提升颱風風災預警能力，交通部表示，氣象署自114年颱風季於颱風警報期間，將新增辦理「濱海鄉鎮風力預報」服務，並於颱風警報期間之縣市首長視訊連線會議，加強說明內陸與濱海風力差異，7月1日起，於發布颱風警報期間提供。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「濱海鄉鎮風力預報」該服務在113年颱風警報期間縣市連線會議中，曾經試辦，提供更細緻風力預報，讓各縣市政府進行停班課決策時可參用。

此外，今年7月1日起，國籍航空公司也將推出軍人優先登機服務， 包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空等6家國籍航空公司，自114年7月1日起，於台灣出發之國際線航班，將同步提供現役軍人優先登機服務。

除7月兩大交通新制外，交通部也已完成修法，將提高駕駛人不停讓行人致死傷處罰，其中汽車駕駛人不停讓行人，導致行人輕傷，罰款從7200元到1萬2000元調高為1萬8000元到3萬元，致行人重傷罰款從1萬8000元到3萬元，調高為一律採最高罰3萬6000元開罰，與導致行人死亡裁罰金額相同，6月30日起上路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
632 3 9755 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外型帥氣！　192cm董座首次主持股東會
大咖日男星出事！零負評人設翻車　遭30年節目踢出
一頓早餐噴2.8萬元！　爸帶孩子吃「迪士尼公主餐」崩潰
快訊／周鶴年怒嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」
林芳郁失智5年　醫「2招判斷失智跡象」都答錯快就醫
最美檢察官快變「前樂檢」　新辦公室裝潢中！妻忙面試
以色列用「一通假電話」　伊朗空軍高層團滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台灣不如馬國、沙烏地阿拉伯！」名醫見世界大學排名：成績難看

噴于北辰「台灣能撐一個月？」　郭正亮：少將退伍講違背常識的話

申請入學篩選倍率「放寬至4倍」　招聯會：117學年實施

下周有熱帶擾動發展　吳德榮：增強成熱帶低壓機率70%

最美檢察官快變「前樂檢」　新辦公室裝潢中！妻正忙面試

蘇花路廊2路段護欄施工　6/23~7/13單線雙向機動管制

7月交通新制「颱風假增濱海風力預報」　軍人優先登機

夏至陽氣旺！3生肖財運亮眼　屬兔將迎意外財、好消息

政府豪發「1000元數位客家幣」　2類人免費拿！抽籤領取一次看

到日本旅遊！踏出電梯「包包已經不見」　可惡手法曝光

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

【牙齒被打碎】女房東怒反告傷害！轟樋口夫婦「太野蠻」

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

【劃破夜空】伊朗疑發射「80枚飛彈」！　天空驚見神秘軌跡

音綜選手在蕭亞軒面前　大跳蔡依林的〈特務J〉

【核武暗示？】伊朗釋出17秒「摸核彈」畫面！

「台灣不如馬國、沙烏地阿拉伯！」名醫見世界大學排名：成績難看

噴于北辰「台灣能撐一個月？」　郭正亮：少將退伍講違背常識的話

申請入學篩選倍率「放寬至4倍」　招聯會：117學年實施

下周有熱帶擾動發展　吳德榮：增強成熱帶低壓機率70%

最美檢察官快變「前樂檢」　新辦公室裝潢中！妻正忙面試

蘇花路廊2路段護欄施工　6/23~7/13單線雙向機動管制

7月交通新制「颱風假增濱海風力預報」　軍人優先登機

夏至陽氣旺！3生肖財運亮眼　屬兔將迎意外財、好消息

政府豪發「1000元數位客家幣」　2類人免費拿！抽籤領取一次看

到日本旅遊！踏出電梯「包包已經不見」　可惡手法曝光

預算1000萬「買房要選哪？」　他曝1縣市有潛力

「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛

大谷敲安、9局觸身球大場面　道奇不敵教士中斷5連勝

蔡健雅五搶金曲歌后　搶先宣布參戰音樂節...同場卡司曝光

點國民黨反罷「3個當務之急」　學者：黨主席選舉延後避免內部衝突

周鶴年承認「私下見明日花綺羅」公司逼退團　二度喊冤：我很害怕⋯

納坦雅胡怨：「伊朗空襲」害我兒子婚禮延期！　以色列人炸鍋

星凝天蝕2號郵輪密集探訪　今年第3度停泊花蓮港

蜂農投保率不到1%！　陳亭妃批農保制度「看得到吃不到」籲3月內檢討

「台灣不如馬國、沙烏地阿拉伯！」名醫見世界大學排名：成績難看

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

生活熱門新聞

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

她受困廚房43小時　番茄醬寫字條撐到獲救

李珠珢哭哭後1舉動超敢！　台粉狂讚：跟外表反差大

林芳郁罹失智症！　妻曝發生1事後從此焦慮、幾乎不說話

大尺度Coser「3P同床」影片曝光　跪吸強制開機

都答錯快就醫！名醫曝2招「判斷失智早期跡象」

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

快訊／國1北上3車連環撞　「大貨車打橫」塞到紫爆

台灣最貴遊樂園「票價1400元」！網傻眼：根本搶錢

維他命C+鋅讓痘疤完全消失？皮膚科醫師開嗆

明後天午後雷雨逐漸北移　下周水氣增「全台濕答答」

最美檢察官快變「前樂檢」　新辦公室裝潢中

更多熱門

相關新聞

大武警三日交通大執法　取締危險用路行為

大武警三日交通大執法　取締危險用路行為

台東縣警察局大武分局將於6月20日至22日啟動為期三天的「交通大執法」專案勤務，針對常見且具高風險的違規行為加強執法力道。此次執法重點包括：行人違規、超速行駛、未依規定於無號誌路口停讓、轉彎未依規定、酒後駕駛、無照駕駛及未繫安全帶等行為，提醒民眾切勿心存僥倖，以免觸法並危及自己與他人的生命安全。

未讓行人致重傷死亡「罰3.6萬元」　6/30起上路

未讓行人致重傷死亡「罰3.6萬元」　6/30起上路

馬尾女紅燈過馬路　警：行人罰500...駕駛仍要禮讓

馬尾女紅燈過馬路　警：行人罰500...駕駛仍要禮讓

自強號拋錨排除　台鐵松山＝台北恢復雙線行車

自強號拋錨排除　台鐵松山＝台北恢復雙線行車

國光客運暑假推學生5折　統聯研擬家庭出遊優惠

國光客運暑假推學生5折　統聯研擬家庭出遊優惠

關鍵字：

交通新制7月濱海鄉鎮風力預報颱風假停班停課軍人登機行人交通部

讀者迴響

熱門新聞

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

伊朗首發「泥石飛彈」　中方籲以色列：立即停火

北市女搭捷運回家　刷卡進站前喊「心臟好痛」倒地亡

美海豹部隊、CIA成員在台灣夜市射氣球　網笑：有想過老闆心情？

「一早啪啪」操控老公行動20年！妻：整天有活力

回台奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：跟明日花綺羅嘿咻

外媒示警：川普攻不攻伊朗「牽動台海」

越來越多年輕人罹大腸癌　醫揪「關鍵元凶」

賀瓏Albee日本煲愛全被拍

百萬辣模搭飛機脫到剩內衣！喊「一定要插這根」

世界最危險時刻將至　美前高官「點名台灣」

高雄買春聖地被抄！爆乳螞蟻腰廣告曝

樋口飯糰老闆娘回嘴11字　女房東理智線斷裂

快訊／數量翻倍！50共機出海擾台　46架次逾越海峽中線「四面環台」

更多

最夯影音

更多

【直接開跳XD】一聽《大展鴻圖》女團秒起舞　邊走邊跳超整齊！

【喪屍開車】北市忠孝橋上一路刷卡護欄！後方目擊者嚇壞尖叫

【又喝酸梅湯】館長狂讚大陸進步　陸委會：建議他去久住看看

【是乾冰壞壞】珠珠寶貝應援一半被嚇到原地懵！

【紅燈也敢走？】馬尾女悠閒過馬路遭罰500元 網友怒批：太囂張

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面