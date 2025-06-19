未讓行人致重傷死亡「罰3.6萬元」　6/30起上路

▲交通部修法，未停讓行人致死傷將重罰，6月30日起上路。（示意圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為擺脫行人地獄，交通部今(19日)公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，未停讓行人致輕傷及重傷分別調高罰鍰為1萬8000元及3萬6000元，6月30日起上路。

交通部表示，去(113年)行人死傷1萬7162人，較112年1萬7660人，減少498人，其中死亡人數由380人減少至366人，顯示道安改善有成效，但行人死亡案件中，有83人是因為「車輛未依規定停讓行人先行」，約占2成，顯示仍有部分駕駛人未依規定停讓行人。

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為再提升汽車駕駛人停讓行人觀念，促使駕駛人確實遵守規定，減少行人事故發生，交通部今公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，提高駕駛人不停讓行人致死傷處罰。

其中汽車駕駛人不停讓行人，導致行人輕傷，罰款從7200元到1萬2000元調高為1萬8000元到3萬元，致行人重傷罰款從1萬8000元到3萬元，調高為一律採最高罰3萬6000元開罰，與導致行人死亡裁罰金額相同。

交通部表示，為改善行人事故，促使駕駛人確實暫停讓行人先行通過，以保護弱勢用路人，因此提高肇事致人輕傷或重傷裁罰金額。

針對輕傷起罰金額修正為1萬8千元，重傷比照死亡重罰3.6萬，交通部說明，係考量自112年6月30日加重不停讓行人罰則後，仍有部分駕駛人未依規定停讓行人，為遏止駕駛人僥倖不停讓心態，減少行人事故發生，建立以人為本之用路環境，在母法授權法定罰鍰額度範圍內酌予調高致人輕傷之起罰金額。

此外，交通部公共運輸及監理司長林福山表示，後續也將修法，針對不讓行人致輕傷吊扣駕照1年提高吊扣1至2年；不讓行人致人重傷或死亡吊銷駕照部分，3年不得考照將提高為4至5年不得考照，相關草案已送行政院審查，行政院提院會通過後將送立法院修法，會以這個會期送立法院為目標。