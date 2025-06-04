　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學申請入學明起填志願序　4.8萬人有登記資格

▲▼學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學申請入學明起填志願序，4.8萬人有登記資格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年大學申請入學各校系錄取結果日前公告，約4.8萬名錄取生（含正、備取）有登記資格。大學甄選入學委員會提醒考生，從明（5日）起一連兩天上網登記志願序，接受統一分發，未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

根據甄選會統計資料，114學年大學申請入學管道共66校、2168個系參與招生，提供5萬4842個招生名額（含外加），7萬9001人參加，每人可報名6校系，各大學校系已於日前公告錄取結果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

甄選會表示，經過各大學錄取的考生（含正、備取生），應在明、後兩天（5日至6日）、每天上午9時至晚間9時，到甄選委員會網站登記就讀志願序，接受統一分發，統一分發結果預定6月12日上午9時起公告。

根據甄選委員會彙整各校申請入學錄取結果後，共4萬8885人符合登記資格。甄選會提醒錄取生，登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」，以及網頁上的驗證號碼登入系統。

甄選會再次提醒錄取生，無論僅錄取單一校系或多個校系，都需要在規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發。而「申請入學」錄取生若同時經大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國1高雄端嚴重車禍！　全線封閉大回堵
快訊／福島「3失蹤台灣人」找到了！
不忍了！富邦投手被除役　公開對話「遭一軍國手揶揄、當小丑」
YouTube宣布　不再支援「7款iPhone與iPad」
LIVE／南韓總統李在明「宣誓就職」
唯一休閒沒了！金防部禁垂釣祭檢舉制　士兵怒：小題大作
快訊／福島「台灣10人團」3人失聯　警消搜救中
就任後掌握軍權　李在明與軍方通話：緊盯北韓動向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

失業半年！他為還房貸「瞞妻當牛郎」　網見行情驚呆

騎車濕了！妹子崩潰「雨靴雨鞋有用嗎」　網推1物：還是最實用

「1超級水果」護心、防失智！哈佛研究認證：死亡風險降21％

大學申請入學明起填志願序　4.8萬人有登記資格

正妹房客要「肉體抵房租」他見身材點頭了！　網提醒1問題

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

今鋒面掃全台　下周可能有熱帶擾動發展

愛女畢業！「爸氣」11座花圈排校門　網笑如像人生畢業

芒種到夏天到！九毒日、6禁忌一次看　別做2件事損財運

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

失業半年！他為還房貸「瞞妻當牛郎」　網見行情驚呆

騎車濕了！妹子崩潰「雨靴雨鞋有用嗎」　網推1物：還是最實用

「1超級水果」護心、防失智！哈佛研究認證：死亡風險降21％

大學申請入學明起填志願序　4.8萬人有登記資格

正妹房客要「肉體抵房租」他見身材點頭了！　網提醒1問題

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

今鋒面掃全台　下周可能有熱帶擾動發展

愛女畢業！「爸氣」11座花圈排校門　網笑如像人生畢業

芒種到夏天到！九毒日、6禁忌一次看　別做2件事損財運

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

財委會爆口角！　吳秉叡不滿「違法違憲會議」要求散會

失控畫面曝！宜蘭69歲女駕車閃避失控　衝邊坡翻落幸僅輕傷

梅西迷愛馬仕大包款　老婆獨鍾迷你凱莉包

失業半年！他為還房貸「瞞妻當牛郎」　網見行情驚呆

科技業主管秒忘交代事項！竟是焦慮引發「假性失智」　醫示警4症狀

政院砍補助款地方跳腳　鄭照新：有什麼比人民生計重要？

拿針沾辣椒醬刺婊子！幫「霸總」凌虐少女　小妹通緝到案判1年

不捨恩師長嶋茂雄　松井秀喜緊急從美國返日、高橋由伸感念教誨

快訊／國1高雄端嚴重車禍！4小車、貨櫃車追撞　全線封閉大回堵

快訊／日本福島「3失蹤台灣登山客」找到了！　直升機出動救援　

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

生活熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

健身教練超自律卻罹癌！醫揪出原因

鋒面滯留！　「雨最大」地區曝

快訊／雨勢升級！　10縣市豪大雨特報

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

愛女畢業「爸氣」慶祝　11座超大花圈排校門

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

火鍋店「自備容器外帶」被店員兇！她錯愕：是單點的欸

快訊／今降6℃「全台變天」　10縣市大雨特報

走到哪都有人愛！「天生人氣王」TOP5星座

明天全台持續「狂風暴雨」　北台灣短暫轉涼再回溫

快訊／大雷雨來了！　1縣市警戒

更多熱門

相關新聞

根據大學甄選委員會統計，今年申請入學管道超過6.5萬人通過第1階段篩選。甄選會今（1日）提醒考生，通過一階考生仍要參與第二階段甄試，而第二階段審查資料上傳系統，從今天上午9時起開放，除大學校系另有規定外，考生必須在校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式上傳至甄選會。

116學年3大升學管道參採考科公布　近半系組不看數學成績

116學年3大升學管道參採考科公布　近半系組不看數學成績

台大個人申請一階門檻32級分　化工土木最熱門

台大個人申請一階門檻32級分　化工土木最熱門

申請入學6.5萬人過一階　通過率82.85%

申請入學6.5萬人過一階　通過率82.85%

申請入學一階結果今公布　8時起簡訊通知、9時可查詢

申請入學一階結果今公布　8時起簡訊通知、9時可查詢

關鍵字：

申請入學志願序甄選會

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

日人跟店員點「半碗炒飯」　成品千萬人看傻

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面