防空飛彈1天燒60億！以色列打伊朗代價高　開戰1個月驚人花費曝

▲以色列防空系統攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗持續互相發動空襲，依據初步估算，以色列每日開戰的代價高達數億美元。專家稱，最大的單項花費就是攔截伊朗飛彈的防空飛彈，光是這一項的單日成本可能高達數千萬，甚至到2億美元（約新台幣60億元）之多。另據研究所估計，以色列若與伊朗開戰一個月，將耗資約120億美元。

華爾街日報報導，以色列開戰的高昂代價限制以色列發動長期戰爭的能力，除了攔截彈花費高昂，彈藥、軍機以及受損建築物等均推升戰爭成本。依據現階段部分估計，重建或修復受損區域可能耗費以色列至少4億美元，這些不斷增加的成本為以色列帶來迅速結束戰爭的壓力。

以色列官員表明新一輪攻勢可能持續2周，但總理納坦雅胡迄今毫無停火意願，除非以色列達成所有戰略目標，包括徹底瓦解伊朗核子計畫以及其彈道飛彈生產與庫存。

「戰爭代價高低的主要因素將取決於它會拖多久」，前以色列央行總裁佛勒格（Karnit Flug）認為，以色列的經濟可以支撐一場短期戰役，「如果（戰爭）持續1周是一回事，但若持續2周或是一個月，那就是完全不同的情況。」

以色列稱，伊朗過去數日向以色列發射400多枚飛彈。飛彈越多，以色列需要的防空飛彈就越多。以色列與美國聯合開發的「大衛彈弓」系統（David’s Sling）可擊落短程至遠程的飛彈、無人機與飛機，每次啟動進行攔截的成本約為70萬美元。另一種防空系統「箭-3」（Arrow 3）可攔截離開地球大氣層的遠程飛彈，每次攔截成本約為400萬美元；舊型的「箭-2」（Arrow 2）每枚攔截彈的成本約300萬美元。

除了防空系統飛彈，其他軍事開支還包括，讓數十架戰機能在距離以色列約1600公里的空域執行任務所需的高額成本，據信每架戰機每小時飛行的成本約1萬美元。另外也必須考慮加油機的成本，以及MK84炸彈、聯合定向攻擊炸彈（JDAM）等彈藥費用。

根據以色列瑞赫曼大學亞倫經濟政策研究所估計，以色列若與伊朗進行持續一個月的戰爭將耗資約120億美元。研究所負責人艾克斯坦（Zvi Eckstein）稱，每日戰爭成本遠高於加薩戰爭或與真主黨的戰爭，且這些成本全都來自彈藥，是筆巨大開銷。

艾克斯坦也說，雖然自從戰爭爆發以來，以色列軍事支出增加，不過經濟學家並不認為以色列會出現經濟衰退。