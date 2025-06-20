伊朗「泥石飛彈」射程超2000km！　陸專家：要讓以色列防不勝防

▲伊朗泥石飛彈（Sejjil）。（圖／達志影像）

記者廖翊慈／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊19日清晨（當地時間）宣布，向以色列發射了，射程可達2000公里的「泥石」彈道飛彈。央視《環球軍事報道》主編魏東旭分析認為，伊朗發射不同型號不同射程的飛彈，持續進行混合打擊，「就是要讓以色列防不勝防。」

據《環球網》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明指出，伊朗18日晚（當地時間）向以色列發射了「泥石」飛彈，這是自6月13日以伊衝突以來，伊朗首次使用「泥石」彈道飛彈打擊以色列，當晚的攻擊中，伊朗方面以兩枚「泥石」飛彈打頭陣。

▲在以伊互相轟炸之際，伊朗德黑蘭失火。（圖／路透）

魏東旭表示，「泥石」是伊朗在「流星」彈道飛彈技術的基礎上，發展而來的新型中程彈道飛彈，採用固體火箭發動機，射程超過2000公里，打擊範圍足以覆蓋以色列全境，「泥石」也具備機動發射能力，平時可以隱藏在地下飛彈城之中，作戰的時候可以改變發射陣地，躲避對方的空中偵察和空襲。

一名伊朗軍方人士先前描述，「泥石」飛彈的改良型搭載有誘餌彈，可以提升突防能力，而且這種飛彈的威力非常大，一旦命中目標，毀傷效果是十分驚人的。

▲伊朗向以色列第2大城特拉維夫發射導彈，導彈引發爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

魏東旭分析道，目前以色列的無人機和戰鬥機，仍在伊朗空域活動，他們打擊的最主要目標包括，伊朗的彈道飛彈基地和發射車，「然而以色列空軍的攻擊，無法完全阻止伊朗發射彈道飛彈，和高超音速飛彈。」

他指出，首先伊朗在全國建造了，許多秘密飛彈基地，以色列不可能完全摧毀這些基地。

他接著說道，「其次，目前仍在工作狀態的伊朗雷達，和預警體系，能夠對F-15、F-16這些非隱身的戰鬥機，進行追蹤與定位，即使短時間內，還做不到將這些以色列戰鬥機，全部擊落，可以為伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊，標記出發射飛彈的危險區域，和安全區域。」