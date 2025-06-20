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桃園婦遭假警察詐騙　「真警察」聯手行員守住30萬血汗錢

▲吳姓婦人遭到假警察詐騙，員警前往勸阻。（圖／大溪警分局提供）

▲吳姓婦人遭到假警察詐騙，員警前往勸阻。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名64歲吳姓婦人遭到假警察詐騙，前往郵局解除定存30萬元後準備交付，員警獲報後立即趕赴現場，經過員警耐心解說警察部門通知民眾會有正式公文書及郵局行員也在一旁詢問吳婦解除定存的目的為何？所幸在行員及員警耐心說明後吳婦放棄解除定存，未造成財產損失。

▲▼在警方和行員耐心勸說下，婦人放解除30萬元定存。（圖／大溪警分局提供）

▲▼在警方和行員耐心勸說下，婦人放棄解除30萬元定存。（圖／大溪警分局提供）

▲▼在警方和行員耐心勸說下，婦人放解除30萬元定存。（圖／大溪警分局提供）

大溪分局圳頂派出所於19日下午15時許，接獲轄內崎頂郵局行員通報，發現一名婦人神情緊張，疑似遭遇假冒警察詐騙，企圖解除定存30萬元準備交付。員警獲報後立即趕赴現場，經過員警耐心解說警察部門通知民眾會有正式公文書及郵局行員也在一旁詢問吳婦解除定存的目的為何，並敘述近期常用詐騙手法，確認婦人正受到詐騙話術誤導，所幸在行員及員警耐心說明後即時攔阻，未造成財產損失。

大溪分局指出，詐騙集團慣用「涉及刑案」、「資金需監管」等話術，使民眾驚慌失措而照指示提領現金交付，幸賴郵局行員機警辯識及警方即時勸阻未讓憾事發生，保住民眾的血汗錢，呼籲民眾如接獲類似電話務必冷靜，應即撥打165反詐騙專線或報警查證，以免受騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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