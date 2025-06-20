川普攻不攻伊朗竟「牽動台海」？外媒示警恐讓北京誤判　白宮回應了

▲川普稱將在「未來兩週內」做出是否對伊朗採取軍事行動的最終決定。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）是否會對伊朗動武，近日成為全球關注焦點，外媒更直言，若川普選擇不出手，可能釋放「美國不會為台灣而戰」的危險訊號。白宮發言人也給出相關回應。

《華爾街日報》17日的一篇社論指出，若美國在以色列打擊伊朗核威脅時，選擇在國際公認空域中置身事外，將被北京解讀為「美國不會介入防衛台灣」的示警訊號。

根據《中央社》報導，面對媒體提問川普是否擔心錯誤訊號影響美中台局勢，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）回應表示，川普和習近平維持「尊重且友好的關係」。

李威特指出，中美雙方在經濟、外交及全球事務上都有重疊利益，但川普也會在不同觀點之間審慎權衡，包括來自世界領袖、顧問、美國民眾的聲音，「他（川普）具備傾聽的能力，且能依靠自己的直覺和經驗，代表美國人民做出好的決策。」

另有媒體問及，美國是否有看到任何中國可能透過軍事介入以協助伊朗的跡象，李威特表示，不認為目前有看到任何這類跡象。

川普19日受訪時表示，目前與伊朗的外交斡旋「有可能發生、也可能不會發生」，自己將在「未來兩週內」做出是否採取軍事行動的最終決定。