美軍司令稱台灣已納入「嚇阻任務」範圍！　防範中國威脅

▲美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）。（圖／太平洋艦隊）

記者王佩翊／編譯

美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）17日表示，台灣已被納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」（mission of deterrence）範圍，這項任務涵蓋整個地區，從南海到台灣都不例外。他強調，太平洋艦隊會與在西太平洋的盟友與夥伴密切合作，以防止任何可能的侵略行動發生，若有必要也具備作戰應對的能力。

柯勒在華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）主辦的第15屆南海年度會議發表演說時指出，中國正在打造一支全球行動海軍，並有意將其海上軍事任務延伸到東亞地區以外。他提到，北京當局最近大幅強化對台灣進行封鎖或入侵的演練頻率，提升地區局勢緊張程度。

他表示，美國太平洋艦隊會透過與西太平洋的盟友與夥伴密切合作，防範衝突發生，若有必要也具備作戰應對的能力。他同時強調，嚇阻任務適用於整個區域，涵蓋南海與台灣。

柯勒指，中國正在積極爭取區域霸權，不僅持續在南海部署更多軍力，也採取越來越具侵略性的手段。他認為，解放軍如今頻繁模擬對台行動，就是要藉由軍事壓力企圖迫使台灣屈服於中國的統一訴求。

柯勒也透露，目前有2支美國航空母艦打擊群部署在太平洋地區，其中「尼米茲號」（USS Nimitz）數月來已頻繁在南海一帶執行任務，而「喬治華盛頓號」（USS George Washington）則在西太平洋負責巡弋。

除了航艦外，美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）目前正駛往位於日本佐世保的新母港，而「美利堅號」（USS America）也正準備參加即將在澳洲外海舉行的美澳聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）。

柯勒坦言，中國海軍正以驚人速度擴張，其戰略目標恐已在第一與第二島鏈之外，甚至打算遠征中東，執行遠離本土的全球任務。他直言，北京顯然想打造一支能在全球投射武力的海軍。

針對區域安全，日本國際問題研究所資深研究員小谷哲男也提出觀點。他指出，日本正推動「單一戰區」的安全概念，認為東亞四大衝突熱點應視為同一戰略挑戰，讓盟國能整體應對。

小谷強調，若沒有台灣的參與，印太國家無法真正保障台海、東海以及南海的和平與穩定。不過，在各國奉行「一個中國」政策的限制下，各國與台灣要進行軍事合作仍面臨不少障礙。

他呼籲，應邀請台灣以觀察員身分參與「肩並肩演習」（Balikatan）、「環太平洋軍演」（RIMPAC）等區域聯合軍演，讓各國軍方有機會與台灣軍方建立實質互動。