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中國官二代「迷姦10女」重判終身監禁！　服刑24年才能假釋

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲中國籍28歲留學生鄒振浩下藥性侵10名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩因下藥性侵10名女性，甚至拍下犯案過程，遭法院重判終身監禁，最少需服刑24年才能申請假釋。法官痛批他以極其卑劣的方式對女性施暴，犯行令人髮指。

綜合外媒報導，鄒振浩平時以Pakho為名，透過微信和交友軟體鎖定在英國就讀的華裔女性，將她們引誘至自己位於英國或中國的住處，再下藥性侵，還會偷走受害者的首飾與衣物，並以手機和隱藏式攝影機偷拍犯案過程。

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲鄒振浩以Pakho為名，透過微信和交友軟體鎖定在英國就讀的華裔女性。（圖／取自Metropolitan Police）

調查顯示，鄒振浩來自富裕家庭，經濟狀況良好，他在倫敦公寓每月房租高達4000英鎊（約台幣16萬元），他也時常購買勞力士手錶、收藏大量名牌服飾，甚至支付昂貴的整形手術，包括植髮與臉部微整形等。

鄒振浩今年3月被裁定犯下11項強姦罪、1項非法監禁罪、3項偷窺罪，以及其他多項罪名，包括持有極端色情影像與持有毒品並意圖進行性犯罪等。

倫敦內城刑事法院（Inner London Crown Court）於19日重判鄒振浩終身監禁，法官科蒂奇（Rosina Cottage）表示，扣除先前羈押時間後，鄒振浩必須服刑22年又227天才有資格申請假釋。

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

▲▼英國警方在鄒振浩家中搜出多項證物。（圖／取自Metropolitan Police）

▲▼英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩涉嫌迷姦60名女性。（圖／取自Metropolitan Police）

英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）表示，鄒振浩使用手機與隱藏式攝影機拍攝部分犯案過程。警方痛批，他以最懦弱的手段操控並下藥施害女性。

警方表示，鄒振浩是在2024年1月落網，當時是一名受害者勇敢報警揭露真相，才讓連環性侵案水落石出。檢方也感謝所有受害者的勇氣，強調若沒有她們的堅強，就無法讓這名惡狼伏法。

►中國留學生「迷姦60女」還拍性愛片！警方登門逮捕　落網畫面曝

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