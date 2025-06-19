回台灣奔喪慘被硬上！鬼父趁她熟睡：沒跟妳做過，不算性侵

▲新竹繼父性侵回台奔喪繼女，判決近日出爐。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹一名繼父阿宏（化名）於2024年7月5日凌晨，在新竹市家中對奔喪之繼女小琪（化名）乘機實施性侵，法院近日審理後認定其構成乘機性交罪，判處有期徒刑一年八月，緩刑四年，並於緩刑期間付保護管束。

小琪於2024年7月3日抵台奔喪，暫住於阿宏與其母親的住處。兩日後凌晨，阿宏趁小琪熟睡，基於乘機性交意圖，先撫摸其胸部與下體，脫去內褲，並以手指侵入小琪陰道，甚至強拉其手觸摸自己下體。小琪清醒後驚恐，天亮才向他人求助並報警。

判決書指出，阿宏事後還向小琪放話，「你又沒搖頭，就認同，我才會去碰」、「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」等語。法院表示，阿宏在法庭上已坦承犯行，與受害人及證人證詞一致，另有對話錄音、微信訊息等數項證據在卷可稽，證據充分可採信。

法院認阿宏行為涉犯刑法第225條第1項乘機性交罪，數項侵犯行為構成接續犯，應合併論處。考量阿宏無前科、能坦承錯誤並與受害人達成和解、已支付賠償，且未使用強制暴力或脅迫方式，法院依刑法第59條認定情狀可憫恕，故酌減刑期至1年8月，並依第74條宣告緩刑四年，期間施行保護管束，以督促改善。

法院指出，被告雖身為長輩卻濫用信任滿足私欲，對受害人造成重大心理傷害，惟無使用暴力，整體衡量後，認為宣告緩刑仍能兼顧法益保護與改過契機。



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