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變態狼「自備手銬」逢甲公園廁所性侵妙齡女　判3年10月賠百萬

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲王姓男子前年凌晨埋伏於公園廁所並對女子性侵得逞，遭法院判處3年10月、100萬元精神撫慰金。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者潘鳳威／台中報導

台中一名女子凌晨獨自前往台中逢甲路上的逢甲公園上廁所，遭一名男子尾隨闖入廁所性侵得逞，警方獲報後迅速逮捕男子。台中地院依強制性交罪，判處男子有期徒刑3年10月，另女子提起民事求償，法院日前判男子應賠償幣100萬元慰撫金。

判決指出，王姓男子於2023年5月28日凌晨1時許，在逢甲公園公廁前假裝把玩手機，約莫2分鐘後，他發現被害人小玲(化名)前往公廁如廁，便戴上安全帽尾隨她進入，趁小玲準備鎖門之際強性闖入，抓住她的雙手，並拿出預藏的手銬企圖將其銬住。由於小玲奮力掙扎，並搶過王男手中的手銬後丟至隔壁廁間，王男隨即將小玲強行壓制在廁所牆壁上，以手性侵得逞後離開。

案發後，小玲立即報警並前往驗傷。警方透過監視器畫面、現場鑑識及被害人小玲的供詞，確認王男身分並順利將其逮捕，隨後移送檢方並起訴。

台中地方法院開庭審理。認為小玲與檢方提供的證據相當完整，認為王男不法侵害他人之身體，對被害人造成嚴重精神傷害。且王男表示不願在開庭辯論時到庭，也沒有提交任何書狀來反駁，因此認定性侵行為屬實。依強制性交罪判處王男3年10個月。

另小玲提出民事求償，請求100萬元精神慰撫金。法官審酌雙方的身分地位、經濟條件、王男犯下的惡行，以及小玲所受到的傷害、影響等情況後，認定賠償金額合理，最終判王男應賠償小玲100萬元撫慰金，全案可上訴。

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