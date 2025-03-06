中國留學生「迷姦60女」還拍性愛片！警方登門逮捕　落網畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

英國倫敦大學學院（UCL）中國籍28歲留學生鄒振浩，被控在2019至2024年間對10名女性犯下11起強暴案，犯罪地點橫跨英國和中國，實際受害者可能多達60人。負責該案的調查人員表示，他可能是英國歷來罪刑最重大的性犯罪者之一，倫敦刑事法庭將於6月宣布刑期。

▲鄒振浩遭英國警方逮捕。（圖／取自Metropolitan Police）



根據BBC報導，在UCL就讀機械工程博士班的鄒振浩被指控對至少10名女性下藥並性侵，其中2名受害者已確定身分，另外8人仍未找到。他還將其中9起性侵過程錄影作為「紀念品」，並保留受害者的首飾與衣物，作為「戰利品」。

倫敦都會區警察局指揮官邵斯伍思（Kevin Southworth） 指出，鄒振浩可能是英國歷來最重度的性犯罪者之一，警方掌握的影像證據顯示，實際受害者人數可能多達60人，他們正積極尋找這些受害女性。

▲▼鄒振浩來自富裕家庭，經濟狀況良好。（圖／取自Metropolitan Police）



負責審理案件的法官科提奇（Rosina Cottage） 表示，鄒振浩是一名危險且具有掠食性的罪犯，預計在6月19日宣判時將面臨極長的刑期，「這類犯罪行為極為陰險，甚至有可能許多受害者根本不知道自己曾遭到強暴。」

根據警方調查，所有被害人都是華裔，至少有7起性侵案件發生在中國，發生時間大多在疫情期間。這些案件的證據來自於鄒振浩錄下的影片，內容顯示他與處於無意識或半昏迷狀態的女性發生性行為，但警方至今仍無法確定這些女性的身分。

▲▼警方在鄒振浩家中搜出大量毒品及藥物。（圖／取自Metropolitan Police）



此外，另有4起案件發生在英國倫敦，其中2名女性已被確認並出庭作證，而剩下2起案件的受害者則為同一人，但警方始終未能找到她。在審理過程中，陪審團被迫觀看了9起性侵的錄影，許多人在庭上露出震驚與痛苦的表情，甚至需要暫時休庭調整情緒。

▲▼警方在鄒振浩家中搜出保險套和潤滑劑。（圖／取自Metropolitan Police）



根據英國法律，外國公民如果居住在英國，且其在海外犯下的罪行在英國和犯罪地發生國家皆屬違法，則可以在英國受到起訴。因此，英國法院得以針對鄒振浩在中國犯下的罪行進行審判。

▲▼鄒振浩在倫敦公寓每月房租高達4000英鎊。（圖／取自Metropolitan Police）



調查顯示，鄒振浩來自富裕家庭，經濟狀況良好，他在倫敦公寓每月房租高達4000英鎊（約台幣16萬元），他也時常購買勞力士手錶、收藏大量名牌服飾，甚至支付昂貴的整形手術，包括植髮與臉部微整形等。

鄒振浩原面臨35項指控，現被判確定犯下11起強暴、3項窺淫罪、10項持有極端色情影像罪、1項非法監禁罪、3項持有受管制藥物並意圖用於性犯罪等，共28項罪名。

▼鄒振浩作案用相機。（圖／取自Metropolitan Police）



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