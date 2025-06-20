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超商「周末優惠」懶人包！泡麵、飲料買1送1　衛生紙超殺買1送2

▲▼7-11茶飲，現萃茶。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11水果茶「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，又是省錢享受小確幸與補貨好時機！超商即日起至6月22日祭出多項限時優惠，從飲品、泡麵、零食、衛生紙到保健品、美妝日用品通通有折扣。7-ELEVEN主打多款商品「買1送1」、「買2送1」、「第2件5折」等組合，CITY系列現做飲品也有最低3杯99元、買2送2。全家則針對霜淇淋、氣泡水、大杯飲品等推出「同品項買1送1」回饋。

★7-ELEVEN

7-11即日起至6月22日「超值五六日」，祭出多項泡麵、奶茶、零食等優惠。

「同系列任選買1送1」包括：不倒翁金拉麵原味杯麵、不倒翁金拉麵辛辣杯麵、立頓焙茶歐蕾、立頓醇奶茶歐蕾、韓國Sweetory蜂蜜奶油杏仁果、海苔杏仁果、切達起司餅乾、卡門培爾起司餅乾，同系列任選買1送1。

同品項「買1送1」還有：悅氏Light鹼性水、舒味思氣泡水、德芙輕巧脆心巧克力、農心辛拉麵香辣雞肉風味(包)、英國BH檸檬羅勒香氛洗手乳、蘇菲超熟睡超薄棉柔28cm14片、ORIHIRO蒟蒻果凍麝香葡萄味，都享同品項買1送1。

任選「買2送1」有：韓國Binggrae栗子牛奶、草莓牛奶、香蕉牛奶。還有利捷維多重膠原蛋白口嚼錠、有酵男女綜合、維生素B群等，限時「買2送2」。

其它生活用品有：國際牌錳乾電池3號（4入）、還有4號（4入），任選「第二件5折」。舒潔三層抽取衛生紙6包「單串89元」，也適合小資族買起來。

▼7-11即日起至6月22日「超值五六日」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

門市咖啡優惠：

CITY CAFE大杯卡布奇諾咖啡(冰/熱)，3杯99元。
CITY PEARL珍珠奶茶(冰/熱)，2杯100元。
CITY TEA香鑽水果茶(冰/熱)，買2送2。
CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵(冰)，2杯150元。

★全家：

●全家康康5「買1送1」：

百吉巧克力脆皮大雪糕，買1送1。
阿奇儂乳酸脆樂冰，買1送1。
FamiCollection鹼性離子水，買1送1。
百事可樂，買1送1。
Fami!ce霜淇淋（不限口味），買1送1。
柳橙香柚綠茶（特大杯/限冰飲），買1送1。

▼全家優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

 ▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●會員限時優惠

全家便利商店6月18日起至6月22日，連續5天推出會員限定優惠，Let’s Café特大美式、特大拿鐵、醇黑厚可可、Let’s Tea特大冰4水果茶，同品項「第二杯10元」。

▲▼全家咖啡升級。（圖／業者提供）

▲全家特大美式、特大拿鐵，第二杯10元。（圖／業者提供）

泡麵方面，韓國農心辛辣白菜泡麵、不倒翁金拉麵杯麵「買1送1」。飲料有十全醋飲「買1送1」，速纖、黑松FIN好菌補給飲「買2送1」。人氣零食多力多滋迷你脆餅，任選「加10元多一件」。

生活用品方面，五月花厚棒衛生紙原價309元，限時「買1送2」。妮維雅亮白極致潤膚乳液159元買1送1。

▼全家即日起至6月22日，推出會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺優惠

萊爾富即日起至6月22日限時殺優惠，夏季飲品多項超殺價，韓國樂天碳酸飲、泰山強氣泡水、無糖雪碧通通「買1送1」。

韓系泡麵有農心爽口海鮮味烏龍麵、安城湯麵「買1送1」。

杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕祭出「第二件10元」，HI-L兩款懷舊系布丁（嫩仙草／嫩豆花）原價40元，任選兩件只要60元。

女性生理用品有靠得住抑菌好眠棉（L號2片），原價118元，特價39元。

▼萊爾富即日起至6月22日限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●咖啡優惠

萊爾富Hi café 聯名「蜂蜜先生咖啡系列」大獲好評，即日起至6月24日，大杯蜂蜜拿鐵（原價65元）、大杯蜂蜜美式（原價55元），通通冰熱任選「買1送1」，還有大杯冰燕麥拿鐵（原價65元）也享「買1送1」。

另迎戰618年中慶，在Hi-Life VIP APP內的「整買零取」也推出超狂寄杯組合，「大杯美式買30送30杯，大杯拿鐵買30送25杯」，可趁機囤起來。

▼萊爾富APP寄杯優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKCAFE 推出季節限定「冰淇淋莊園美式／紅茶」，6月20日加碼「好咖日」活動，當日購買OKCAFE「大杯莊園美式／拿鐵」含極淬系列，享同品項買2送2。

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