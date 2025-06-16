超商周一咖啡優惠！全家美式「7杯200元」、7-11寄杯「16杯666」

▲全家咖啡升級，特濃系列首度推出特大杯，期間限定優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

周一來杯咖啡提神，超商紛紛推出新一波優惠！7-11即日起在在「OPENPOINT行動隨時取」，推出特大杯優惠組合，特大杯美式16杯666元，現省近300元。全家Let’s Café合作UCC，全新升級經典咖啡系列，APP也推出多組優惠，包括大杯美式「7杯200元」，還有特濃系列首度推出特大杯，也有超殺組合價。

★全家

全家Let’s Café攜手咖啡大廠UCC，全新升級經典咖啡系列，從「產區配豆調整、雙群烘豆工法、機台萃液優化」三大面向精進，首度加入具明亮果酸、花香特性的「衣索比亞摩卡日曬豆」，並以UCC獨家雙群烘豆工法，依不同產地豆種打造最適烘焙曲線，同步優化機台咖啡豆萃液製程，提供更優質的咖啡體驗。

▲全家Let’s Café經典系列咖啡升級。（圖／業者提供）

Let’s Café 超人氣「特濃美式」與「特濃拿鐵」也首度推出特大杯規格，更邀請金馬影后謝盈萱擔任代言人。

●門市咖啡優惠

門市即日起至6月24日，凡購買Let’s Café經典咖啡、特濃咖啡大杯以上，任選「第二杯79折」。

Let’s Café 特大杯特濃美式、拿鐵，嚐鮮價「任2杯115元」，買再抽8萬元旅遊金。

●APP寄杯優惠

全家APP「隨買跨店取」，即日起至6月24日也推出寄杯優惠，數量有限，售完為止：

特大杯特濃美式，5杯200元，6折（原價65元／杯）。

特大杯特濃拿鐵，4杯200元，63折（原價80元／杯）。

大杯經典美式，7杯200元，64折（原價45元／杯）。

▼全家咖啡升級。（圖／業者提供）



★7-ELEVEN

●APP寄杯優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」，6月16日至6月23日推出「涼夏特大杯優惠」組合：

1.CITY CAFE特大杯美式16杯666元（10萬組）。

2.CITY CAFE特大杯拿鐵13杯666元（10萬組）。

3.CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵11杯666元（10萬組）。

4.CITY CAFE大杯燕麥拿鐵13杯666元（5萬組）。

5.CITY PRIMA大杯精品美式/精品拿鐵任選9杯666元（5萬組）。

6.CITY TEA香鑽水果茶/青梅冰茶/一顆檸檬青茶15杯666元（5萬組）。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」於6月16日至6月23日，推出特大杯優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●周一咖啡日

7-11即日起至7月31日「每周一限定」，在門市及OPENPOINT同步推出咖啡優惠「兩杯99元」，等於最低55折起，適合上班族自己喝或跟同事合購。

特大杯濃萃美式（原價65元）、特大杯濃萃拿鐵（原價75元），任選2杯99元。

特大杯厚乳拿鐵（原價85元），2杯99元。

中杯精品美式（原價80元）、中杯精品拿鐵（原價90元），任選2杯99元。

▼7-11周一限定咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市優惠

萊爾富Hi café 聯名「蜂蜜先生咖啡系列」大獲好評，以嚴選CQI評鑑精品咖啡豆，搭配天然龍眼蜜，堅果可可醇厚風味咖啡，透出蜂蜜的淡雅清甜，層次豐富。

▲萊爾富「蜂蜜先生咖啡系列」買1送1。（圖／業者提供）

即日起至6月24日，門市購買指定咖啡買1送1：

大杯蜂蜜美式（原價55元），買1送1。

大杯蜂蜜拿鐵（原價65元），買1送1。

大杯冰燕麥拿鐵（原價65元），買1送1。

●APP寄杯優惠

迎戰618年中慶，萊爾富即日起至6月24日在「Hi-Life VIP APP」內的「整買零取」，推出超狂寄杯組合：

大杯美式，買30送30杯，一口氣省1350元。

大杯拿鐵，買30送25杯，一口氣省1375元。

▼萊爾富APP寄杯優惠。（圖／業者提供）