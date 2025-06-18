10元喝特大杯咖啡、冰品買4送4！超商連續5天省錢優惠來了

▲7-11指定冰淇淋「買4送4」，包括哆啦A夢、哆啦美冰淇淋。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

夏季冰品補貨、省錢小確幸來了！7-11今（18日）起開跑「杯裝冰淇淋大賞」，多項冰品如哆啦A夢冰淇淋、阿奇儂哆啦美冰淇淋、杜老爺曠世奇派等，任選「買4送4」；全家也有哈根達斯迷你杯「買4送4」，同步還有特大美式、拿鐵等第二杯10元；萊爾富也有氣泡水、泡麵等「買1送1」。

★7-ELEVEN

●杯裝冰淇淋買4送4

7-11門市自6月18日至6月22日「杯裝冰淇淋大賞」，指定冰品「任選買4送4」，以價低者送：

1.哆啦A夢蜂蜜鬆餅巧脆甜心冰淇淋，89元，任選買4送4。

2.阿奇儂哆啦美蜂蜜白玉冰淇淋，89元，任選買4送4。

3.熊本柑橘沙瓦冰淇淋，69元，任選買4送4。

4.熊本藍莓沙瓦冰淇淋，69元，任選買4送4。

5.阿奇儂哆啦A夢三原色冰棒，40元，任選買4送4。

6.杜老爺曠世奇派草莓大雪糕，49元，任選買4送4。

7.福樂Q果優酪雪糕芒果芝芝，49元，任選買4送4。

▲7-11門市即日起至6月24日，御飯糰第2件省5元。（圖／業者提供）

●御飯糰、壽司優惠

7-11門市即日起至6月24日，御飯糰第2件省5元。其中御選肉鬆、雙蔬鮪魚飯糰，搭配小杯精品咖啡，享59元超值組合。

6月18國際壽司日，壽司手卷指定商品任2件，加贈OPENPOINT點數10點。包括：北海道秋鮭鮪魚雙手卷、南蠻炸雞雙享壽司、新極大海陸卷壽司。

▼指定御飯糰搭配小杯精品咖啡，享59元超值組合。（圖／業者提供）

●咖啡寄杯優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月23日，「涼夏特大杯」666元組合優惠：

1.CITY CAFE特大杯美式，16杯666元（10萬組）。

2.CITY CAFE特大杯拿鐵，13杯666元（10萬組）。

3.CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵，11杯666元（10萬組）。

4.CITY CAFE大杯燕麥拿鐵，13杯666元（5萬組）。

5.CITY PRIMA大杯精品美式/精品拿鐵，任選9杯666元（5萬組）。

6.CITY TEA香鑽水果茶/青梅冰茶/一顆檸檬青茶，任選15杯666元（5萬組）。

▼「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月23日，666元組合優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●哈根達斯買4送4

全家6月18日至6月24日推出「哈根達斯極致夏日慶典」，期間哈根達斯迷你杯「買4送4」，等於8杯只要516元，20種口味任挑選，不僅有淇淋巧酥、草莓、香草等經典口味，也有提拉米蘇、吉拿棒等創新口味嚐鮮。實體店鋪購買指定哈根達斯商品1組（8杯），再贈50元購物金。

▲全家哈根達斯買4送4。（圖／業者提供）

同步在會員APP「隨買跨店取」也推出哈根達斯迷你杯「8杯516元」，若透過「全盈+PAY」支付，將再贈5000點全家Fa點，每一會員限回饋一次。除了可跨店分次領取，還能開共享，與親友一同兌換享用。

●會員限時優惠

全家便利商店6月18日起至6月22日，連續5天推出會員限定優惠，Let’s Café特大美式、特大拿鐵、醇黑厚可可、Let’s Tea特大冰4水果茶，同品項「第二杯10元」。

▲全家特大美式、特大拿鐵，第二杯10元。（圖／業者提供）

泡麵方面，韓國農心辛辣白菜泡麵、不倒翁金拉麵杯麵「買1送1」。飲料有十全醋飲「買1送1」，速纖、黑松FIN好菌補給飲「買2送1」。人氣零食多力多滋迷你脆餅，任選「加10元多一件」。

生活用品方面，五月花厚棒衛生紙原價309元，限時「買1送2」。妮維雅亮白極致潤膚乳液159元買1送1。

▼全家即日起至6月22日，推出會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富

●限時殺優惠

萊爾富即日起至6月22日限時殺優惠，夏季飲品多項超殺價，韓國樂天碳酸飲、泰山強氣泡水、無糖雪碧通通「買1送1」。

韓系泡麵有農心爽口海鮮味烏龍麵、安城湯麵「買1送1」。

杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕祭出「第二件10元」，HI-L兩款懷舊系布丁（嫩仙草／嫩豆花）原價40元，任選兩件只要60元。

女性生理用品有靠得住抑菌好眠棉（L號2片），原價118元，特價39元。

▼萊爾富即日起至6月22日限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●咖啡優惠

萊爾富Hi café 聯名「蜂蜜先生咖啡系列」大獲好評，即日起至6月24日，大杯蜂蜜拿鐵（原價65元）、大杯蜂蜜美式（原價55元），通通冰熱任選「買1送1」，還有大杯冰燕麥拿鐵（原價65元）也享「買1送1」。

另迎戰618年中慶，在Hi-Life VIP APP內的「整買零取」也推出超狂寄杯組合，「大杯美式買30送30杯，大杯拿鐵買30送25杯」，可趁機囤起來。

▼萊爾富APP寄杯優惠。（圖／業者提供）