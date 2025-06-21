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全家霜淇淋買1送1、衛生紙買1送2！超商周末優惠懶人包

▲▼全家推出新口味奇異果霜淇淋，同步推出寶可夢周邊加購。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋周末「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商至6月22日前推出優惠，7-11集結飲品、泡麵、零食、衛生紙、保健品、生活用品，祭出「買1送1」、「買2送2」、「兩件更省」等。全家霜淇淋、氣泡水、大杯飲品等也「買1送1」，還有超殺的五月花厚棒衛生紙限時「買1送2」。咖啡、飲品也有寄杯優惠。

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11咖啡「3杯99元」。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

●門市咖啡優惠：

7-11即日起至6月22日，門市咖啡多杯優惠：

CITY CAFE大杯卡布奇諾咖啡(冰/熱)，3杯99元。
CITY PEARL珍珠奶茶(冰/熱)，2杯100元。
CITY TEA香鑽水果茶(冰/熱)，買2送2。
CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵(冰)，2杯150元。

●APP咖啡寄杯：

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月23日推出「涼夏特大杯優惠」組合：

1.CITY CAFE特大杯美式16杯666元（10萬組）。
2.CITY CAFE特大杯拿鐵13杯666元（10萬組）。
3.CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵11杯666元（10萬組）。
4.CITY CAFE大杯燕麥拿鐵13杯666元（5萬組）。
5.CITY PRIMA大杯精品美式/精品拿鐵任選9杯666元（5萬組）。
6.CITY TEA香鑽水果茶/青梅冰茶/一顆檸檬青茶15杯666元（5萬組）。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」於6月16日至6月23日，推出特大杯優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●超值五六日

7-11即日起至6月22日「超值五六日」，集結泡麵、飲料、零食等，祭出買1送1、買2送1優惠。

保健食品限時「買2送2」，包括利捷維多重膠原蛋白口嚼錠、有酵男女綜合、維生素B群等。另有舒潔三層抽取衛生紙6包「單串89元」，也適合小資族買起來。

「同系列任選買1送1」包括：不倒翁金拉麵原味杯麵、不倒翁金拉麵辛辣杯麵、立頓焙茶歐蕾、立頓醇奶茶歐蕾、韓國Sweetory蜂蜜奶油杏仁果、海苔杏仁果、切達起司餅乾、卡門培爾起司餅乾。

同品項「買1送1」有：悅氏Light鹼性水、舒味思氣泡水、德芙輕巧脆心巧克力、農心辛拉麵香辣雞肉風味(包)、英國BH檸檬羅勒香氛洗手乳、蘇菲超熟睡超薄棉柔28cm14片、ORIHIRO蒟蒻果凍麝香葡萄味。

▼7-11即日起至6月22日「超值五六日」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家：

●全家康康5「買1送1」

全家即日起至6月22日，5樣好康限時同品項買1送1：

百吉巧克力脆皮大雪糕，買1送1。
阿奇儂乳酸脆樂冰，買1送1。
FamiCollection鹼性離子水，買1送1。
百事可樂，買1送1。
Fami!ce霜淇淋（不限口味），買1送1。
柳橙香柚綠茶（特大杯/限冰飲），買1送1。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

 ▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●會員限時優惠

全家便利商店即日起至6月22日，同步會員限定優惠，Let’s Café特大美式、特大拿鐵、醇黑厚可可、Let’s Tea特大冰4水果茶，同品項「第二杯10元」。

▲▼全家咖啡升級。（圖／業者提供）

▲全家特大美式、特大拿鐵，第二杯10元。（圖／業者提供）

泡麵方面，韓國農心辛辣白菜泡麵、不倒翁金拉麵杯麵「買1送1」。飲料有十全醋飲「買1送1」，速纖、黑松FIN好菌補給飲「買2送1」。人氣零食多力多滋迷你脆餅，任選「加10元多一件」。

生活用品方面，五月花厚棒衛生紙原價309元，限時「買1送2」。妮維雅亮白極致潤膚乳液159元「買1送1」。

▼全家即日起至6月22日，推出會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●全家咖啡升級優惠

全家Let’s Café攜手咖啡大廠UCC，全新升級經典咖啡系列，門市即日起至6月24日，凡購買Let’s Café經典咖啡、特濃咖啡大杯以上，任選「第二杯79折」。Let’s Café 特大杯特濃美式、拿鐵，嚐鮮價「任2杯115元」，買再抽8萬元旅遊金。

全家APP「隨買跨店取」也同步推出寄杯優惠，特大杯特濃美式「5杯200元」、特大杯特濃拿鐵「4杯200元」、大杯經典美式「7杯200元」，相當於6折起。

▼全家咖啡升級並推出優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺優惠

萊爾富即日起至6月22日限時殺優惠，夏季飲品多項超殺價，韓國樂天碳酸飲、泰山強氣泡水、無糖雪碧，通通「買1送1」。

韓系泡麵有農心爽口海鮮味烏龍麵、安城湯麵「買1送1」。杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕祭出「第二件10元」。

女性生理用品有靠得住抑菌好眠棉（L號2片），原價118元，特價只要39元。

▼萊爾富即日起至6月22日限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●咖啡優惠

萊爾富Hi café 聯名「蜂蜜先生咖啡系列」，即日起至6月24日，大杯蜂蜜拿鐵、大杯蜂蜜美式、大杯冰燕麥拿鐵，通通「買1送1」。

Hi-Life VIP APP內的「整買零取」也推出超狂寄杯組合，大杯美式「買30送30杯」，大杯拿鐵「買30送25杯」。

▼萊爾富APP寄杯優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart自即日起至6月25日，全台門市推出「啤酒嘉年華」活動，精選多款國內外人氣啤酒品牌，祭出最低「3件79折起」，包括朝日啤酒、麒麟Bar BEER、SAPPORO啤酒、雪山啤酒、海尼根、虎牌啤酒、百威啤酒、可樂那啤酒等，搶攻微醺暢飲市場。

另外，「雙響泡府城擔仔湯麵」 第2件10元（原價35元）、「福爾摩沙雪糕」（西瓜牛奶/木瓜牛奶），任選買1送1，成為學生族、小資族在夏日「吃冰＋泡麵」的超省組合。

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