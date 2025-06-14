　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

霜淇淋、咖啡「買1送1」！超商周末優惠懶人包

▲▼全家推出新口味奇異果霜淇淋，同步推出寶可夢周邊加購。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋周末「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末省錢小確幸，加上618購物節前夕，超商即日起至6月15日紛紛推出優惠！7-11門市、線上APP都有咖啡下殺，門市滿額還送整串衛生紙。全家霜淇淋買1送1，萊爾富蜂蜜咖啡買1送1、寄杯咖啡買30送30杯等。OKmart也有咖啡買2送1、可樂買2送2。

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11咖啡優惠，門市、APP都有。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11即日起至6月15日推出「涼夏購物節」全店優惠，會員到門市購買指定12大類別商品，報會員電話即享好康，消費滿250元立折20元，再贈OPENPOINT 點數5點（1點=1元）；消費滿千現折100元，再加贈OPENPOINT點數20點，等於回饋120元。

結帳同時可再搭配滿額贈禮，滿1千元獲贈好禮「三選一」，包括：15L大保冷袋、五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙一串、四季釀造薄鹽醬油395ml。滿1500元可再獲得泰山玄米油600ml。

▼7-11周末滿額優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商周末優惠。（圖／業者提供）

●門市咖啡飲品優惠，即日起至6月15日：

特大杯美式，2杯88元，73折（原價60元／杯）。
特大杯濃萃系列／厚乳拿鐵，2杯110元，6.5折（原價85元／杯）。
西西里檸檬咖啡系列，2杯99元，6.2折（原價80元／杯）。
小農水果冰磚精品美式系列，買2送2，5折（原價130元／杯）。
咖啡珍珠歐蕾，買2送2，5折（原價75元／杯）。
梔子花青茶，買2送2，5折（原價45元／杯）。
冰綿綿輕烏龍茶王，買2送2，5折（原價45元／杯）。

▼7-11即日起至6月15日門市優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●APP優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月15日，推出「數位禮物畢業季」優惠，多組咖啡520元：

大杯厚乳拿鐵／卡布其諾，11杯520元，73折（原價65元／杯）。
特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，10杯520元，69折（原價75元／杯）。
琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，14杯520元，62折（原價60元／杯）。
抹茶拿鐵／焙茶拿鐵／好時可可，10杯520元，69折（原價75元／杯）。
榛果風味燕麥拿鐵，8杯520元，72折（原價90元／杯）。
中杯精品冰燕麥拿鐵／馥芮白，7杯520元，68折（原價110元／杯）。

▼即日起至6月15日「數位禮物畢業季」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●康康五優惠

全家即日起至6月15日，精選多樣好康同品項「買1送1」，包括：超人氣Fami!ce霜淇淋（不限口味）、百吉巧克力脆皮大雪糕、阿奇儂乳酸脆樂冰、FamiCollection鹼性離子水、百事可樂、特大冰柳橙香柚綠茶。

▼全家好康「買1送1」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●會員限定優惠

全家即日起至6月15日「會員限定」優惠，Let's Café 特濃美式、特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵、Let's Tea焙茶拿鐵，通通同品項「第二杯10元」。

杜老爺冰淇淋甜筒「加10元多1件」，另有農心辛拉麵、天然谷燕麥棒、船井纖維粉指定品項、77新貴派等「買1送1」。

女性生理用品有「靠得住茶樹舒涼棉28CM」原價99元，特價兩件89元，舒緩夏天生理期悶熱不適。

▼全家限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●咖啡優惠

▲▼萊爾富優惠，超商優惠，618優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富蜂蜜咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

萊爾富Hi café 即日起至6月24日，門市大杯蜂蜜拿鐵、大杯蜂蜜美式，通通冰熱任選「買1送1」；還有大杯冰燕麥拿鐵也享「買1送1」。

另迎戰618年中慶，即日起至6月24日在Hi-Life VIP APP內的「整買零取」，推出超狂寄杯組合，大杯美式「買30送30杯」，大杯拿鐵「買30送25杯」。

▼萊爾富APP寄杯優惠。（圖／業者提供）

●限時殺多項買1送1

萊爾富即日起至6月15日推出限時殺優惠，可口可樂ZERO 600ml、悅氏Light鹼性水720ml皆祭出「買1送1」。冰品方面，百吉花生好酥雪糕「買1送1」，指定Niseko 新雪口幸福杯任選「第二件只要10元」，夏天冰箱囤一波可趁現在。

泡麵也有農心辛拉麵「買1送1」、雙響泡爆香牛肉湯麵「第二件10元」。日用品有舒潔雲絨舒適抽取式衛生紙（90抽X8包），單件特價89元。

▼萊爾富限時殺。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OK便利商店即日起至6月15日，OKCAFE特大杯莊園美式／拿鐵，同品項「買2送1」。

另有會員限定冰品、民生品優惠，舒潔舒涼冰巾（18抽）原價99元「買1送1」。阿奇儂冰沙（草莓／芒果／花生花豆口味）原價59元，特價任選2件99元。可口可樂 Zero 600ml 推出限時「買2送2」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼OKmart咖啡、冰沙優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社即日起至6月15日，大杯濃萃美式原價50元，特價只要29元。

韓國牛骨湯黑辛拉麵，以熬煮多時的牛骨湯底，融合辣味醬料，麵體Q彈有嚼勁，一組4入原價329元，限時只要189元。

另即日起至6月24日推出「今夏就要雞＋酒」活動，只要購買500ml罐裝啤酒（不限品牌）滿999元，就送一張「拿坡里6塊炸雞兌換券」。

▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
638 4 1674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾上《大學生了沒》　東海大學「美女教授」被霸凌濺血
女學霸錄取台大被爆「科展抄襲」　台大回應了
賓士雨天「瘋狂急剎」挑釁1分鐘　結局讓網笑了：快喊這裡不能停
拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜：別只會濃妝對鏡頭流淚
低壓、西南風豪雨轟炸2縣市！　6縣市豪大雨特報
以伊戰爭美股狂瀉769點　台積電ADR跌2.01％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

霜淇淋、咖啡「買1送1」！超商周末優惠懶人包

家樂福公布「冰品回購10大排行榜」　7-11獨賣麥香奶茶雪糕

全聯備貨增量！蔬菜生鮮、水餃泡麵優惠　牛肉麵只要62元

【廣編】朝和生醫首度參展「女子月月有特展」　以愛守護女性全周期健康

中和東森廣場新熱點！寶雅中和景平店6/14盛大開幕　滿額抽千元購物金

超商咖啡買1送1、寄杯買30送30！近百款大師級麵包銅板價

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

霜淇淋、咖啡「買1送1」！超商周末優惠懶人包

家樂福公布「冰品回購10大排行榜」　7-11獨賣麥香奶茶雪糕

全聯備貨增量！蔬菜生鮮、水餃泡麵優惠　牛肉麵只要62元

【廣編】朝和生醫首度參展「女子月月有特展」　以愛守護女性全周期健康

中和東森廣場新熱點！寶雅中和景平店6/14盛大開幕　滿額抽千元購物金

超商咖啡買1送1、寄杯買30送30！近百款大師級麵包銅板價

以色列2大城市遭襲釀1死！　伊朗「近百枚飛彈」大多數遭攔截

清大兒畢業不去台積電！父：說要去瑞開頭的小公司　內行揭真相

曾上《大學生了沒》　東海大學「美女教授」被霸凌濺血

軍人偷拍制服少女性影像辯：不知未成年　1原因躲過刑責

伍佰跳花朵舞「一拳擊飛麥克風」　見台下1反應突吼：回答我

霜淇淋、咖啡「買1送1」！超商周末優惠懶人包

雷霆VS.溜馬誰奪冠？　NBA季後賽十大人氣隊伍一次看

用2祕訣輕鬆維持居家整潔　不怕親友隨時來訪

他34歲登股王！遇1事跌谷底　25年打造1050億帝國

女學霸錄取台大被爆「科展抄襲」　台大回應了

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

消費熱門新聞

超商咖啡買1送1、麵包銅板價

全聯備貨增！蔬菜生鮮、水餃泡麵優惠

冰水一沖搞定！網友衝全聯狂囤續命神器

黑松100週年限定！酷澎618限量送「懷舊柑仔店」

7-11獨賣「麥香奶茶雪糕」　家樂福公布冰品回購榜

好市多傳台南展開第2店　「占地2.3公頃」最快2028開幕

啦啦隊女神君白應援宵夜最愛金色三麥旗下品牌SPORTS NATION　享受美食有「神隊友」讓她驚呼太厲害

全家霜淇淋買1送1、哈根達斯買4送4

10元喝拿鐵！可樂冰品「買1送1」

全家獨賣隱藏版美食「金豐盛雞Q丸」！健身人偷藏、媽媽悄買、上班 族冰箱常駐

拿坡里「炸雞買6送6」限時20天開跑

霜淇淋、咖啡「買1送1」

全聯熱便當10元開搶！加碼抽千元買菜金

超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家10元多1杯

更多熱門

相關新聞

7-11獨賣「麥香奶茶雪糕」　家樂福公布冰品回購榜

7-11獨賣「麥香奶茶雪糕」　家樂福公布冰品回購榜

夏季消暑冰品需求大增，各大通路也紛紛祭出話題新冰。家樂福首度公布「冷靜又爆紅的話題回購王排行榜Top10」，同步也推出「悅冰大典」優惠，滿99元現折20元。7-11獨家開賣「麥香奶茶雪糕」，將經典國民飲料變雪糕，嚐鮮價單件35元，兩件49元。

超商咖啡買1送1、麵包銅板價

超商咖啡買1送1、麵包銅板價

全家霜淇淋買1送1、哈根達斯買4送4

全家霜淇淋買1送1、哈根達斯買4送4

超商首推「生食級鮭魚沙拉」夏季新品一次看

超商首推「生食級鮭魚沙拉」夏季新品一次看

10元喝拿鐵！可樂冰品「買1送1」

10元喝拿鐵！可樂冰品「買1送1」

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富美廉社

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

以色列宣布「關閉全球使館」

印航機長絕望求救通話曝　17秒後失控墜毀

即／13縣市強風特報！最強陣風恐達8級

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

快訊／6縣市豪大雨特報！最新警戒區曝

逢甲大學碩一生遭校內路樹奪命！家屬崩潰掩面痛哭

即／伊朗退出核談判

剖腹產打麻醉...醫師性侵孕婦！畫面全被拍

行政院核定！下半年增2個3天連假　明年將迎9個連續假日

蔡語芯拔管　閨蜜團下跪求等等畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面