霜淇淋、咖啡「買1送1」！超商周末優惠懶人包

▲全家霜淇淋周末「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末省錢小確幸，加上618購物節前夕，超商即日起至6月15日紛紛推出優惠！7-11門市、線上APP都有咖啡下殺，門市滿額還送整串衛生紙。全家霜淇淋買1送1，萊爾富蜂蜜咖啡買1送1、寄杯咖啡買30送30杯等。OKmart也有咖啡買2送1、可樂買2送2。



▲7-11咖啡優惠，門市、APP都有。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11即日起至6月15日推出「涼夏購物節」全店優惠，會員到門市購買指定12大類別商品，報會員電話即享好康，消費滿250元立折20元，再贈OPENPOINT 點數5點（1點=1元）；消費滿千現折100元，再加贈OPENPOINT點數20點，等於回饋120元。

結帳同時可再搭配滿額贈禮，滿1千元獲贈好禮「三選一」，包括：15L大保冷袋、五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙一串、四季釀造薄鹽醬油395ml。滿1500元可再獲得泰山玄米油600ml。

▼7-11周末滿額優惠。（圖／業者提供）

●門市咖啡飲品優惠，即日起至6月15日：

特大杯美式，2杯88元，73折（原價60元／杯）。

特大杯濃萃系列／厚乳拿鐵，2杯110元，6.5折（原價85元／杯）。

西西里檸檬咖啡系列，2杯99元，6.2折（原價80元／杯）。

小農水果冰磚精品美式系列，買2送2，5折（原價130元／杯）。

咖啡珍珠歐蕾，買2送2，5折（原價75元／杯）。

梔子花青茶，買2送2，5折（原價45元／杯）。

冰綿綿輕烏龍茶王，買2送2，5折（原價45元／杯）。

▼7-11即日起至6月15日門市優惠。（圖／業者提供）

●APP優惠

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至6月15日，推出「數位禮物畢業季」優惠，多組咖啡520元：

大杯厚乳拿鐵／卡布其諾，11杯520元，73折（原價65元／杯）。

特大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，10杯520元，69折（原價75元／杯）。

琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，14杯520元，62折（原價60元／杯）。

抹茶拿鐵／焙茶拿鐵／好時可可，10杯520元，69折（原價75元／杯）。

榛果風味燕麥拿鐵，8杯520元，72折（原價90元／杯）。

中杯精品冰燕麥拿鐵／馥芮白，7杯520元，68折（原價110元／杯）。

▼即日起至6月15日「數位禮物畢業季」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家



●康康五優惠

全家即日起至6月15日，精選多樣好康同品項「買1送1」，包括：超人氣Fami!ce霜淇淋（不限口味）、百吉巧克力脆皮大雪糕、阿奇儂乳酸脆樂冰、FamiCollection鹼性離子水、百事可樂、特大冰柳橙香柚綠茶。

▼全家好康「買1送1」。（圖／業者提供，點圖可放大）

●會員限定優惠

全家即日起至6月15日「會員限定」優惠，Let's Café 特濃美式、特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵、Let's Tea焙茶拿鐵，通通同品項「第二杯10元」。

杜老爺冰淇淋甜筒「加10元多1件」，另有農心辛拉麵、天然谷燕麥棒、船井纖維粉指定品項、77新貴派等「買1送1」。

女性生理用品有「靠得住茶樹舒涼棉28CM」原價99元，特價兩件89元，舒緩夏天生理期悶熱不適。

▼全家限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富



●咖啡優惠

▲萊爾富蜂蜜咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

萊爾富Hi café 即日起至6月24日，門市大杯蜂蜜拿鐵、大杯蜂蜜美式，通通冰熱任選「買1送1」；還有大杯冰燕麥拿鐵也享「買1送1」。

另迎戰618年中慶，即日起至6月24日在Hi-Life VIP APP內的「整買零取」，推出超狂寄杯組合，大杯美式「買30送30杯」，大杯拿鐵「買30送25杯」。

▼萊爾富APP寄杯優惠。（圖／業者提供）

●限時殺多項買1送1

萊爾富即日起至6月15日推出限時殺優惠，可口可樂ZERO 600ml、悅氏Light鹼性水720ml皆祭出「買1送1」。冰品方面，百吉花生好酥雪糕「買1送1」，指定Niseko 新雪口幸福杯任選「第二件只要10元」，夏天冰箱囤一波可趁現在。

泡麵也有農心辛拉麵「買1送1」、雙響泡爆香牛肉湯麵「第二件10元」。日用品有舒潔雲絨舒適抽取式衛生紙（90抽X8包），單件特價89元。

▼萊爾富限時殺。（圖／業者提供，點圖可放大）

★OKmart

OK便利商店即日起至6月15日，OKCAFE特大杯莊園美式／拿鐵，同品項「買2送1」。

另有會員限定冰品、民生品優惠，舒潔舒涼冰巾（18抽）原價99元「買1送1」。阿奇儂冰沙（草莓／芒果／花生花豆口味）原價59元，特價任選2件99元。可口可樂 Zero 600ml 推出限時「買2送2」。

▲▼OKmart咖啡、冰沙優惠。（圖／業者提供）



★美廉社

美廉社即日起至6月15日，大杯濃萃美式原價50元，特價只要29元。

韓國牛骨湯黑辛拉麵，以熬煮多時的牛骨湯底，融合辣味醬料，麵體Q彈有嚼勁，一組4入原價329元，限時只要189元。

另即日起至6月24日推出「今夏就要雞＋酒」活動，只要購買500ml罐裝啤酒（不限品牌）滿999元，就送一張「拿坡里6塊炸雞兌換券」。

▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。