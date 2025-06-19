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一刀剪下1.1萬伏特高壓電線…整條街瞬間全黑　彰化笨賊嚇自首

▲笨賊想偷台電電纜線，卻誤剪到高壓電線造成大停電。（圖／警方提供）

▲笨賊想偷台電電纜線，卻誤剪到高壓電線造成大停電。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市中正路今(19日)傍晚發生一起離情停電事件，1名59歲徐姓男子因缺錢花用，竟動起歪念，潛入中正路二段一間歇業建築內，企圖剪斷電線變賣換錢。不料他誤觸1萬1千伏特高壓電纜，瞬間引發爆炸火花，不僅沒偷到，還導致周邊大停電，遭依涉竊盜未遂、毀損及侵入住宅等罪嫌送辦。

▲笨賊想偷台電電纜線，卻誤剪到高壓電線造成大停電。（圖／警方提供）

▲台電人員緊急搶修。（圖／警方提供）

臉書社團「彰化人大小事」今天傍晚，有民眾爭相走告，中正路不明原因大停電，不僅熱到爆，也無法煮晚餐，台電接獲居民通報後，緊急前往搶修，於晚上6點多陸續復電。

彰化警方初步調查，事發當時，徐男進入該棟歇業建築設施後，想剪斷電線換錢花用，持破壞剪機具剪斷11000伏特的高壓電線，現場頓時傳出巨響，並迸發出陣陣火光，嚇得他倉皇逃到大馬路，發現整條中正路二段陷入漆黑，才驚覺自己釀成大禍。

▲笨賊想偷台電電纜線，卻誤剪到高壓電線造成大停電。（圖／警方提供）

▲笨賊誤剪到高壓電線造成大停電，警方到場逮人。（圖／警方提供）

徐男自知無法逃脫責任，於17時39分打電話向八卦山所認識的邱姓員警自首。警方到場確認，被剪斷的電纜確屬台電所有，立即通知搶修，徐男若稍慢一步逃離，恐遭高壓電擊斃。

▲笨賊想偷台電電纜線，卻誤剪到高壓電線造成大停電。（圖／警方提供）

▲笨賊誤剪到高壓電線造成大停電。（圖／警方提供）

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彰化高壓電台電電纜彰化人大小事停電

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