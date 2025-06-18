校董夫婦1.15億救命錢遭吞！明道大學擺爛　法官判連本帶利吐回

▲已退場的明道大學。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

已經退場的明道大學，3年前校務運作陷入困境，校方緊急向董事會求援。時任董事長的李超群夫婦分別出資7500萬元與4000萬元，雙方約定「待學校年度盈餘達5000萬元並經教育部核准後開始還款」。校方認定是捐贈、李認為是借貸關係，雙方對簿公堂，近日審結，法官判決明道學校財團法人須償還1.15億元本金及利息。

依據判決書內容指出，隨著明道大學於2023年7月31日正式退場，這筆資金的定性問題浮出水面。李超群夫婦主張這是明確借貸關係，要求校方償還；而接管校務的明道學校財團法人，則堅稱屬董事捐贈，拒絕還款。雙方各執一詞。

彰化地方法院審理期間，雙方展開激烈辯論，原告李姓夫婦出示關鍵證據，2021年5月18日董事會議紀錄，明確記載借款決議，校方財務報為「長期借款」處理；同年12月14日校方致教育部的公文，詳述還款條件。

▲已退場的明道大學。（圖／ETtoday資料照）

李超群主張，「這筆資金確屬借貸性質，雙方當時基於校務永續發展的共識，特別約定「無息、無還款期限」的優惠條件，但前提是學校必須達成「年度決算盈餘達5千萬元並經教育部核准」的財務改善目標，絕非所謂的捐贈。

對此，校方主張，「從資金性質來看，這筆款項應視為董事基於職責所做的財務支援。當時學校面臨存續危機，董事會成員本就有義務協助度過難關。原告現在主張是借款，不僅違反董事職責，更與當初籌措資金的初衷相悖。我們認為，從相關會議記錄和往來文件來看，雙方確實存在將這筆資金視為捐贈的默示合意。」款項未依「私校融資作業要點」報教育部核定，董事本有籌措經費義務，應視為捐贈，雙方未簽訂正式借貸合約。

法官認為，從校方後續的財務處理方式，包括將李提供的7500萬元及李妻提供的4000萬元，均明確記載於校方財務報表的「長期借款」科目，雙方存在消費借貸法律關係，確屬有據。判決明道學校財團法人須償還1.15億元本金及利息。