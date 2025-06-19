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小琉球台電首宗離島改壓工程試運轉完成　供電更給力

▲小琉球的供電電壓將全面改為22.8kV供電。 。（圖／台電屏東區處提）

▲小琉球的供電電壓將全面改為22.8kV供電。（圖／台電屏東區處提）

記者陳崑福／屏東報導

隨著小琉球觀光人潮增加，每年遊客量超過百萬人，帶動電力需求成長，用電量亦逐年增加，最高用電負載屢刷新紀錄。因此台電屏東區處去(113)年起在小琉球進行「全島改壓(22.8kV)工程」，今年6月12日完成試運轉，在今(6/19)天舉辦謝土典禮，感謝工程期間一切順利平安，並在暑假前完成改壓工程，電壓提升兩倍後可增加供電能力，確保小琉球供電更無虞。

▲小琉球的供電電壓將全面改為22.8kV供電。 。（圖／台電屏東區處提）

▲小琉球的供電電壓將全面改為22.8kV供電。 。（圖／台電屏東區處提）

台電表示，從112年開始規劃改壓工程，將供電電壓從11.4kV提升到22.8kV，這也是台電公司離島首宗改為22.8kV電壓供電工程，從去(113)年4月開始施作，工期達14個月，工程分為南北兩工區同步進行，投入上千人力，總計更新高低壓電纜約37萬公尺、 開關及變壓器設備574具。其中管路開挖施工最為困難，由於小琉球地質多為珊瑚礁岩，施工器具及材料都需仰賴船運運輸，工程時間與成本均高於一般地區，且為順利完成系統改接，今(114)年4月起再動員區處技術人力，進行圖資與現場設備逐一核對，並量測所有設備電流值，確認完成供電系統關聯性各項事前整備，以確保暑假前完成改壓的目標。

當地民宿洪老闆受訪時表示：「這幾年小琉球的觀光逐漸興盛，遊客數量增加，我們對穩定電力的需求也變得更為重要。過去曾遇過突發停電，對旅客來說是一種不便，也影響我們的服務品質與評價。近年台電對小琉球的電網線路升級改善，我們業者真的有明顯感受到差異。現在無論是用電高峰，還是天氣變化，供電都穩定許多，讓我們可以更放心地安排空調、照明與餐飲等服務。」

台電屏東區處處長饒祐禎表示：「穩定供電是台電人不變的使命，為使小琉球供電無虞，我們已全面盤點小琉球電力結構，在考慮小琉球地理環境因素下，所以需要啟動改壓工程，從113年起進行琉南線與琉北線配電系統供電壓改為22.8kV之改壓工程，完工後可使小琉球供電量增加1倍，小琉球的電力設施將全面升級。此外也特別感謝小琉球民眾忍受改壓過程所造成的不便；同時也感謝屏東縣長、縣府團隊及小琉球鄉長、各級民代的支持，才能順利完成改壓工作，為島上居民和遊客帶來更穩定安全的用電品質。」

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