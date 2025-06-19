AB機風暴！男教官強查15女學生手機　校方急發4聲明滅火

▲國立員林農工。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

國立員林農工近日爆發教官檢查學生手機引發的隱私權爭議，一名女學生指控，校內有名男教官懷疑學生違規帶「AB」機，要求班上15名女學生將手機解鎖檢查內容，事件曝光後，引發議論紛紛，質疑此舉是否涉及性別歧視，校方迅速回應做出4點聲明，表示高度重視此事並承諾改進。

由於智慧型手機普及，學生手機成癮問題嚴重，立法院在去年10月召開公聽會，與會者提及，教學現場缺乏明確與強制的學校手機使用規範，導致教師管理困難，面對老師檢查，不少學生也想出對策，以「AB機」或假手機應付，像是先交出一支舊手機，私下使用新手機。另有學生在網路上購買「假手機」應付老師檢查。

▲購物網站販售各種品牌的假手機，還標榜「學生專用假手機」。以及可顯示電量。（資料圖／記者許敏溶翻攝）

面對輿論壓力，該名教官出面澄清，他強調當天僅要求學生「自行操作」開啟LINE班級群組，目的是確認手機為本人使用，並未強制翻閱私人相簿或對話紀錄，剛好前15位依序被叫到的學生剛好都是女生。不過由於此事件引發家長與師生關注，有學生已向教育部提出相關申訴。

員林農工表示，針對本校教官檢查學生手機，確認是否為備用機，並因此遭學生投訴至教育部並引發媒體關注，本校表示高度重視並提出以下相關4點聲明說明如下：

一、 教官因管理學生手機方式失當，造成學生不適並引發隱私權爭議，校方深感遺憾，為避免日後造成誤會，我們會再提醒師長在處理學生事務時，依據教育部公布之教師輔導與管教學生辦法正向引導，避免產生任何誤解或權益爭議。

二、 目前已主動啟動校事會議並全力配合主管機關調查；同時也對教職員工進行溝通與提醒，未來在處理學生事務時，應更加謹慎且尊重學生之隱私與人格發展。

三、 本校確遵教育部訂定之「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」實施，並致力於建立安全、尊重與信任的校園環境。

四、 感謝各界對本校教育工作的關心，學校仍將持續強化校園安全與學生行為規範教育，確保師生皆能在安心、有序的環境中學習與成長。