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社會 社會焦點 保障人權

「請支援收銀」警扮全聯店員逮詐團車手　超專業裝扮曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林警分局大村分駐所16日接獲線報，指詐騙集團車手將前往轄區全聯量販店面交取款100萬，為避免民眾受害，警方立即展開部署，副所長蔡信隆與警員林晏生向店家商借制服喬裝成店員，一場「請支援收銀」的隱蔽行動果然順利逮捕到車手，保住民眾辛苦錢。

▲彰化員警巧扮全聯收銀員逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大村派出所員警巧扮全聯收銀員逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

埋伏過程中，警方發現一名女子在店外徘徊張望，不久後又見一名男子在店內來回走動，形跡可疑。當兩人接觸並進行現金交易時，喬裝成店員的員警迅速上前表明身分，當場壓制男性車手，並查扣面交的100萬元現金。據了解，這筆款項是詐騙集團透過假投資話術騙取，被害人原以為能獲取高額報酬，險些血本無歸。

▲彰化員警巧扮全聯收銀員逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大村派出所員警巧扮全聯收銀員逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

近年詐騙手法不斷翻新，員林分局長吳詠傑指出，此案中，車手選擇量販店作為交易地點，企圖利用人潮掩護，卻因警方機警喬裝而露餡；詐團常利用交友軟體，以帥氣或美貌照片搭訕被害人，透過噓寒問暖建立信任後，再以「高獲利投資」為誘餌，要求匯款至不明帳戶，呼籲民眾若接到可疑投資邀約，務必撥打165反詐騙專線查證。

▲彰化員警巧扮全聯收銀員逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大村派出所員警巧扮全聯收銀員逮捕車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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