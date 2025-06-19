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藏刀槍、掛「20年幽靈車牌」拒檢狂飆！吞20張罰單...無照屁孩慘了

▲彰化1輛BMW轎車懸掛註銷車牌遭警方攔查。（圖／民眾提供）

▲彰化1輛BMW轎車懸掛註銷車牌遭警方攔查。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者唐詠絮／彰化報導

一輛BMW 318D轎車昨(18日)行經員林市時，因懸掛20年前已註銷的舊式車牌，遭巡邏警方盯上鳴笛，未料該車駕駛卻狂奔一路疾駛，在10公里外遭警包抄攔查，22歲施姓駕駛供稱他與友人要去吃消夜，但他因無照、逆向、闖紅燈又拒檢逃逸、危駕等等共開20張罰單，累計罰鍰高達9萬餘元，警在其車內查獲開山刀及槍枝，遭警移送偵辦。

員林警分局林厝派出所員警昨（18日）23時許巡邏時發現該輛市價約200萬元的BMW轎車，卻懸掛已註銷的舊式車牌，上前盤查時，22歲施姓駕駛立即踩油門逃逸。警方隨即通報支援，並沿大同路一路鳴笛追趕，嫌犯不僅多次闖紅燈、逆向行駛，更駛上東外環道路企圖甩開追捕，途中還擦撞到一輛左轉轎車，險象環生。

▲彰化1輛BMW轎車懸掛註銷車牌遭警方攔查。（圖／民眾提供）

▲彰化1輛BMW轎車懸掛註銷車牌遭警方攔查。（圖／民眾提供）

支援警力在花壇鄉東外環道路以警車前後包夾，當場壓制車上3男2女共5人。警方在車內起獲開山刀1把及疑似2把槍枝，是否具殺傷力尚待鑑定。由於施男18歲起多次考照失敗，竟無照駕駛懸掛友人註銷車牌的車輛，原車牌已遭吊扣。

施男向警方供稱，當時與車上5名友人「只是要去吃宵夜」，但經初步調查他不但無照駕駛，BMW 318D車牌已被吊照、由於其行為已涉及無照駕駛、5次逆向、8次闖紅燈、拒檢逃逸、紅燈右轉、危險駕駛等等違規行為，警方當場開出20張罰單，累計罰鍰高達9萬餘元。

▲彰化1輛BMW轎車懸掛註銷車牌遭警方攔查。（圖／民眾提供）

▲警方在車內查獲1把開山刀及槍械，是否具殺傷力待驗。（圖／民眾提供）

警方在車內查獲開山刀1把及疑似槍械，後續將送驗確認是否具殺傷力。所幸整起事件無人受傷，全案依涉公共危險罪、妨害公務、槍砲彈案等罪嫌移送偵辦。

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