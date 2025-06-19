美中貿易戰升級！台商如何確保投資權益　律師：法律加營運轉型

▲論壇吸引百位企業高階經理人與專業人士參加，現場氣氛熱烈，互動踴躍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

隨著美中貿易戰持續升溫，全球供應鏈版圖面臨重組，台商在大陸投資所面臨的風險日益受到關注。為此，由大陸委員會指導、臺北企業經理協進會與中華民國全國工業總會共同主辦的「美中貿易戰升級-台商如何確保投資權益研討會」16日隆重舉行，吸引產官學各界人士踴躍參與。

瑞灜兩岸法律事務所所長鄭瑞崙律師受邀擔任本次研討會第二場次的與談人。 鄭律師擁有台灣與中國大陸雙重律師執業資格及超過25年的實務經驗， 他針對資深法律人蔡步青律師的主講議題「美中貿易戰升級台商確保在大陸投資權益之道」，與現場專家學者進行了深入交流。

鄭瑞崙律師指出，在美中貿易戰背景下，大陸台商正遭遇多重法律風險，主要源於中、美雙方政策與法規的增訂變動，特別是出口與制裁風險。 他舉例說明，美國的《出口管制條例》及《外國直接產品規則》以及中國的《反外國制裁法》及《實施〈反外國制裁法〉的規定》，可能使台商陷入「遵守一方即違反另一方」的兩難境地。

▲左起：謝永祿博士、羅懷家博士、李永然理事長、江志俊榮譽理事長、石賜亮榮譽理事長、鄭瑞崙律師。（圖／記者吳奕靖翻攝）

面對日益複雜的美中法律風險，鄭瑞崙律師強調台商需積極從法律與營運層面同步轉型，並提出關鍵見解，包括強化合規、分散佈局與建立法律防火牆，以及進行跨境架構設計與資產保障。 他表示：「美中貿易戰已進入長期結構對抗階段，對於在中國大陸深耕多年的台商而言，這不僅是傳統的法律風險問題，更是高度的政治法律風險管理挑戰。唯有結合法律專業與產業脈絡，才能建立企業韌性，穿越政治法律風險。」

研討會中，鄭瑞崙律師也就股權安排、合資架構、知識產權保障以及企業爭端預防與解決機制等具體法律策略進行了探討。 他透過多起實務案例，闡述了如何提前布局、強化合約管理，以及利用雙邊條約或稅務制度來保障台商權益，獲得與會企業的熱烈反響。

本次研討會吸引了上百位企業高階經理人與專業人士參與，現場氣氛熱烈，互動踴躍。 主辦單位表示，研討會旨在協助台商企業在地緣政治不確定性中尋找穩健發展方向，並強化企業的法律風險管理能力。未來將持續邀請專家學者提供最新趨勢與實務建議。