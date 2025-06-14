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嘉義地檢察長參與醫院採購廉能研討會　持續推動醫療改革

▲▼ 嘉檢檢察長應邀赴嘉榮醫院傳授廉政法遵觀念健全醫療採購和綠能產業 共創優質醫療環境 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉檢檢察長應邀赴嘉榮醫院傳授廉政法遵觀念，健全醫療採購和綠能產業 共創優質醫療環境 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院為強化員工採購廉能的行為規範及落實員工法紀教育，營造廉潔透明的醫療環境，特邀請嘉義地檢署蔡檢察長宗熙列席醫療器材採購防貪研討會，進行意見交流及擔任「圖利與便民區辨」法治教育講座，於昨日前召開「醫療器材採購廉能防貪指引研討會」及「員工暨外包廠商專題法紀教育」二場次的廉政防貪活動。

▲▼ 嘉檢檢察長應邀赴嘉榮醫院傳授廉政法遵觀念健全醫療採購和綠能產業 共創優質醫療環境 。（圖／嘉義地檢署提供）

首場採購廉能防貪指引研討會，由蔡檢察長以司法實務的立場，提出醫院如何避免採購弊案發生的態樣，從制度面建立審核及稽核機制，防範意圖規避採購法規之適用，分批辦理小額採購，或於辦理採購招標、開標、決標階段，圖利廠商或收受賄賂。本場次採研討會模式，使與會同仁均能與講座密切互動，共同探討醫療採購可能涉及之法律風險及防弊措施，增進第一線基層公務人員採購知能及效率。

▲▼ 嘉檢檢察長應邀赴嘉榮醫院傳授廉政法遵觀念健全醫療採購和綠能產業 共創優質醫療環境 。（圖／嘉義地檢署提供）

接續蔡檢察長講授「健全綠能產業發展．圖利與便民區辨」和實施反詐騙宣導法紀教育，宣導對象為該院員工及協力廠商，蔡檢察長以深入淺出的方式，解析綠能犯罪的態樣，另以法律專業角度，針對醫院具有身分公務員之醫政人員，或具有公權力之授權公務員，例如辦理採購案件規格訂定之醫師，易誤觸法律紅線，進行法律研析，使員工瞭解執行醫療行政業務可能涉及的法律責任，採購承辦人員未來在職務過程中能勇於任事，以免誤觸法網。

嘉義地檢署表示：本署除竭力查緝電信詐騙、執行安居緝毒、查緝黑金綠能、查察賄選等偵查業務，更重視預防宣導作為，所謂預防做得好，貪瀆就會少，將持續透過各種管道，向轄區公私部門及民眾宣導各類犯罪手段及防堵方法，保護自己才能保護家人。近年來詐騙花樣不斷翻新，基本防範守則是冷靜、查證、報警，凡遇異常警訊或不合理話術，請多方查證、撥打165專線查詢或就近向警察局報案。

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