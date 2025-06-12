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美商務部長：美國不會把最頂尖晶片給中國　55%關稅不變

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日表示，儘管中國在美中貿易談判過程中一再要求取得美國晶片，但美方不會將「最好的晶片」交給中國。他強調，即使雙方達成貿易協議，對中國課徵的55％關稅也不會有所變動。

路透社報導，美中兩國談判代表稍早已就一份貿易框架達成共識，為雙方脆弱的貿易戰關係注入新契機。數小時後，美國總統川普即在社群平台宣布雙邊協議「已經達成」。不過，該協議仍待川普與中國國家主席習近平進行最終簽署。

盧特尼克隨後接受美國財經媒體CNBC專訪，被問到美國對中國加徵的關稅是否將持續現行水準時，他直言，「絕對是如此。」

川普曾表示，這項協議將使中國解除對稀土礦物及其他關鍵工業材料的出口限制。盧特尼克指出，這場談判的核心之一，就是讓雙方各自保有能夠互相牽制的籌碼；他說，「中國當然想要這些晶片，他們問了20次、30次，我們總是說不。」

他補充說，美國不會將最先進的人工智慧晶片拱手讓人，原因在於這場科技競爭中，美中正處於激烈的對抗階段。他強調：「我們顯然正與中國競爭AI，所以我們不會就這樣把最好的晶片給他們。」

盧特尼克並舉例說，美方擁有多項足以制衡中國的戰略性產業資源，包括飛機零件及塑膠原料乙醇。他指出，「中國無法儲備飛機零件，如果一架飛機壞了某個部件，就飛不了。」至於乙醇，他說，「他們98％的乙醇來自我們，沒有乙醇就沒有塑膠。想想看，要如何讓一個缺乏塑膠的經濟體正常運作？」

此外，盧特尼克也透露，中方已同意檢視如何與美方展開更多商業合作。他預期，美國與其他國家的多項貿易協議將從下周起陸續敲定。

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