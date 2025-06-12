美中談判「協議細節」未公布　專家：只是回到原點

▲川普在聲明中強調，在倫敦達成的協議有助於修補與中國的貿易關係。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美中高層在倫敦歷經兩天談判，終於在當地時間11日凌晨達成初步協議，雙方同意撤回部分自5月以來祭出的報復性貿易措施。儘管總統川普（Donald Trump）火速在社群平台宣布「協議已成」，但外界對這份協議仍多持保留態度，學者更憂心地指出，「雙方其實只是又回到談判原點。」

根據《紐約時報》、《路透社》報導，川普在聲明中強調，這份協議有助於修補與中國的貿易關係，雙方將互相放寬出口限制，其中中國允諾恢復稀土出口，美國則鬆綁部分科技產品出口，並撤回對中國留學生的簽證限制。

不過，相關細節並未公開，美股也未如預期大漲，僅小幅震盪，顯示市場仍在觀望。

Wealthspire Advisors資深副總裁普旭（Oliver Pursche）直言「川普總統說協議已經談妥了，但我們還沒看到任何細節，這也是為什麼市場目前沒什麼反應。就跟大多數情況一樣，關鍵都藏在細節裡。」

根據《世界銀行》（World Bank）最新預測，全球經濟在關稅與不確定性升高影響下，2025年成長率恐降至2.3%，創下自1960年代以來最疲弱水準。儘管倫敦會談避免了與日內瓦協議相關的出口管制爭議進一步惡化，但專家指出，美中之間對關稅與經濟體制的根本矛盾仍未解決。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在國會聽證會上表示，只要中國願意履行在日內瓦協議中所承諾的內容，未來仍有機會重整全球兩大經濟體的關係。

▲美中協議雙方將互相放寬出口限制，其中中國允諾恢復稀土出口，圖為中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）



然而，大西洋理事會（Atlantic Council）地緣經濟中心主任利普斯基（Josh Lipsky）則直言，美中雙方在日內瓦對協議內容的理解仍有根本分歧，「的確是回到原點了，但總比一開始的『零進展』好。」

此外，美國對中國實施的出口限制也引發反彈。戰略暨國際研究中心（CSIS）經濟學者拉克（Philip Luck）指出，美方限制乙烷（ethane）對中出口，結果反而害慘自家能源企業，讓數十億美元出口案被迫喊卡。中國工廠沒了乙烷，改燒別的燃料雖然成本高，但至少不會中斷生產。

拉克表示，「這些出口管制根本連最基本的經濟武器門檻都達不到，它不但傷了美方生產商，也破壞美國推動能源主導地位的努力，更傳遞給盟友一個訊號：連商品市場，美國都可能說變就變。」

CSIS資深研究員馬佐科（Ilaria Mazzocco）也指出，華府原本認為中國將因出口導向經濟疲弱而屈服，「但中國證明了自己其實能撐得住，甚至可能比美國還耐痛。」中國更首度運用出口管制向美方反擊，展現出新的戰略手段。

中國人民大學國際關係教授金燦榮（Jin Canrong）也曾強調，稀土是中國的王牌，「川普應該明白，對中國施壓與威脅絕對行不通。」

亞洲協會副會長卡特勒（Wendy Cutler）則擔憂，這次美國為了重新取得中國稀土與磁體供應，付出的代價恐怕不小，美方長年堅持「國安措施」不該拿來交換利益，這回卻選擇讓步，「等於給了中國一張未來可要求對等交換的門票，倫敦協議可能會成為美中經貿關係的轉捩點。」

在川普高調宣稱「雙方關係良好」的同時，外界卻看不見任何關於日內瓦談判所設定90天內（8月10日前）全面協議的進展時程。

分析人士認為，這場談判或許暫時緩解緊張情勢，但長遠而言，美中之間的深層裂痕仍未填補，真正的「貿易和平」恐怕還很遙遠。