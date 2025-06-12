黃國昌批賴清德雙標「應挺所有台商」　綠提1活動：總統做台商後盾

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋父親是中南美貿易商，遭中國官媒踢爆曾大量訂中國貨，總統、民進黨主席賴清德昨在中常會上為其抱屈，批評在野黨多日攻擊，把沒有不法紀錄的國際貿易商，硬貼「賺紅錢」標籤。對此，民眾黨主席黃國昌則批賴「雙標至極」，身為台商本身並沒有原罪，但民進黨抹紅立場不同的台商，賴清德應該挺所有台商。對此，民進黨今（12日）回應，總統今年出席大陸台商春節活動，才致詞感謝海內外所有企業家對台灣經濟貢獻，賴總統態度就是做台商後盾，從未說過台商最可能成為中共引路人。

黃國昌批評，賴清德的說法和行為就是「雙標至極」，身為台商本身並沒有原罪，但民進黨把立場不同的台商抹紅，一方面說「台商最可能成為中共引路人」、一方面自己卻又做這樣的事情，對自己人就說是「沒有違法紀錄的正當生意人」，賴清德應該挺所有台商，要清楚讓台灣人知道，正正當當做生意都沒錯。

對於黃國昌說法，民進黨發言人吳崢批評，黃國昌又在造謠，賴清德總統昨天指出沈伯洋父親遭到中共官媒發動認知作戰，黃國昌今天卻針對總統造謠，指總統一方面說「台商最可能成為中共引路人」，一方面幫沈父說話是雙標，說總統「應該挺所有台商」，這完全是造謠。

吳崢指出，賴清德總統沒有挺台商？總統今年2月5日出席大陸台商春節活動，才致詞感謝海內外所有企業家對台灣經濟發展的貢獻，強調政府的責任是要讓企業家有更好的發揮空間，讓台灣經濟持續進步，賴總統的態度，就是做台商後盾，根本從來沒有說過台商最可能成為中共引路人。

吳崢回擊，反倒是民眾黨，嘴巴上說要挺台商，實際做的呢？民眾黨立委麥玉珍，日前在立法院質詢，為什麼海基會「24小時緊急服務專線」縮水為12小時？結果答案揭曉，因為海基會預算被藍白大幅刪減，使政府服務台商的措施不得不打折。

吳崢說，事實上，海基會的緊急服務專線自從創設以來，一直提供24小時服務，33年沒有間斷！台灣人在中國，遭遇問題隨時都可以透過專線聯繫，在疫情期間，專線更曾協助受困於武漢的台灣人；結果，藍白大刀一砍，台商的權益就被大打折扣，若真遇到緊急危難，恐怕更要雪上加霜，「真正的雙標，就是說一套、做一套的藍白！」