川普正在檢視美中協議細節　白宮：總統非常滿意

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中官員在倫敦進行2天密集磋商後，雙方就貿易架構達成共識。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）對外證實，美國總統川普（Donald Trump）已與貿易團隊檢視協議內容，對談判成果感到滿意。

川普11日稍早則在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，這份協議有助於修補與中國的貿易關係，雙方將互相放寬出口限制，其中中國允諾恢復稀土出口，美國則鬆綁部分科技產品出口，並撤回對中國留學生的簽證限制。

李威特下午在白宮記者會上表示，中國已同意在協議之外，向美國開放市場，「我們將回到在日內瓦達成有關中國向美國釋出部分關鍵礦產和磁鐵的條款，我們也已同意完全遵行日內瓦協議。」

李威特證實，川普正和他的貿易團隊討論並檢視美中協議的具體細節，「根據總統聽到的內容，他感到滿意。」

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC訪問時則坦言，中方多次要求放寬先進晶片出口限制，但美方立場明確，「我們不會把最好的晶片交給中國。」他也補充，即便協議已談成，對中國課徵的55%高額關稅仍不會撤銷。

美中雙方這次在倫敦敲定的協議，是在今年5月雙方於日內瓦初步談妥的90天關稅暫緩架構上補上具體內容，協議內容仍需川普與習近平最終批准。盧特尼克也透露，美國將取消部分近期實施的出口管制，但具體項目尚未公布。

對於協議內容的實質意義，華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）指出，這份協議聚焦解決短期內迫切的問題，包括美國在稀土上的需求，以及中國學生簽證安排。

華特斯認為，儘管55%的關稅仍屬高檔，但至少比起過去多了明確性，不再充滿不確定，但能否進一步縮小美中貿易逆差，仍待後續觀察。